zpe, Novinky

„Nulová tolerance cizincům. Chceš tu pracovat? Dodržuj pravidla, jinak tě tu nechceme!“ stojí na pracovní verzi billboardu, který Nwelati umístil na svůj Facebook.

Serveru Aktuálně Nwelati řekl, že ve městě podle něj páchají 90 procent přestupků cizinci. „Jedná se o to, že zahraniční dělníci, kteří přijíždějí do Mladé Boleslavi a chtějí u nás pracovat, budou muset dodržovat pravidla. Pokud je nebudou dodržovat, budou se opíjet, házet odpadky po ulicích, prát se tam a používat přitom nože, tak u nás nemají co dělat. To je ta nulová tolerance,“ uvedl Nwelati, který má sám syrské kořeny.

Už nám tu pěkně pobublává politická kampaň, ať již ta senátní či komunální. Pokaždé se díky ní poměrně dost pobavím... Zveřejnil(a) Lukáš Toman dne Středa 22. srpen 2018

V Senátu by se chtěl pokusit prosadit, aby bylo možné problémové cizince vyhostit. „Stejně jako Čecha, který udělá nějaký problém v Americe, vyhostili. Pokud budou dodržovat zákony a pravidla, tak tady budou vítáni. Budu první, který je bude vítat,“ řekl serveru Nwelati.

Nwelati billboard upraví



Předseda regionálního sdružení Středočeského kraje a poslanec Jan Skopeček Novinkám řekl, že se kvůli billboardu s primátorem spojil. „Potvrdil mi, co jsem předpokládal, a sice že to nebylo myšleno jako útok na cizince obecně, ale snaha zdůraznit, že nechce tolerovat cizince porušující pravidla a komplikující život slušným občanům Boleslavi,“ sdělil Skopeček.

V Boleslavi jde podle něj o vážný a prohlubující se problém související s kriminalitou zejména zahraničních pracovníků zaměstnaných v mladoboleslavské automobilce.

„Pan primátor potvrdil, že upraví kampaň a materiály tak, aby to bylo zřejmé a nezavdávalo to k jiné, odsouzeníhodné, interpretaci. Pana primátora Nwelatiho z jakéhokoliv negativního postoje ke slušným cizincům nepodezírám ani na vteřinu, a to už jen kvůli jeho vlastnímu osobnímu příběhu,“ dodal Skopeček.