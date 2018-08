Barbora Zpěváčková, Novinky

16:02 - Schůze dolní komory skončila. Poslanci se znovu sejdou na řádné schůzi v září.

16:01 - Usnesení Sněmovna přijala. Pro hlasovalo 145 poslanců ze 156 přítomných, proti nebyl nikdo. Zdrželo se šest poslanců ANO, například i ministr dopravy Dan Ťok či ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová. Zdrželo se také pět komunistů, mezi nimi Stanislav Grospič či Zdeněk Ondráček. Kdo jak hlasoval, si můžete prohlédnout. zde.

15:59 - Poslanci budou hlasovat, zda přijmou usnesení, které navrhla KDU-ČSL.

15:25 - Nyní poslanci řeší rok 1968, jak na program protlačili lidovci. Chtějí, aby dolní parlamentní komora přijala usnesení, že vpád vojsk byl aktem invaze a okupace a byl v rozporu s mezinárodním právem. „Je potřeba vyslat jasný vzkaz, a ne omlouvat něco, co omluvu nezaslouží,” řekl šéf poslanců KDU-ČSL Bartošek.

15:20 - Novela nakonec prošla prvním čtením. Existuje tedy šance, že by růst platů ústavních činitelů mohl od příštího roku zpomalit. Poslanci ale zároveň odmítli zkrátit dvouměsíční lhůtu pro projednání návrhu ve výborech. Je proto otázkou, jestli se vše stihne.



15:13 - Ferjenčíka za sprosté slovo plísnil Benda. Spolu s Miroslavou Němcovou kritizoval i řídícího schůze Piráta Vojtěcha Pikala. Benda se ohradil, že by měl Pikal Ferjenčíka napomenout. Podle Němcové by se měli v řízení schůze vystřídat.

15:10 - Emoce ve Sněmovně rozdmýchal pirátský poslanec Mikuláš Ferjenčík. „Poslanci berou zhruba 95 tisíc čistého, což je dobrý plat. Já když přijdu k nám do Choltic do hospody, tak chci, abych se mohl štamgastům podívat do očí a říct, že nejsem taky takovej zm*d, kterej si přidá 20 procent,” prohlásil Ferjenčík.

Záznam: Mimořádné jednání sněmovny

15:01 - Proti tomu, aby se zpomalil růst platů ústavních činitelů, vystoupil Marek Benda (ODS). „Chápu, že vám docházejí témata. Zkuste něco jiného než tuto hloupost,” vmetl Pirátům. Ti se totiž zasadili, aby se vládní novela zákona o platech představitelů státní moci dostala na plénum.

„Je to zákon, který platí, je to automat. Mělo by to patřit k zákonům, které jsou pro poslance nedotknutelné. Ne že budeme na podzim bičovat sami sebe, nepřinese to nic než pochvalné články v některých médiích, ale nepřinese vám to žádný voličský hlas,” řekl.

14:50 - Mimořádná schůze pokračuje. Poslanci řeší, jestli zpomalí růst svých platů.

14:15 - Ministryně práce Jana Maláčová na tiskové konferenci řekla, že má obrovskou radost. „Je to úspěch, znamená to, že v průměru vzrostou penze o 900 korun. Seniorům, kteří jsou starší 85 let, vzrostou ještě o další tisícovku,” shrnula.

13:18 - Začala polední pauza, schůze bude pokračovat ve 14:41.

13:11 - Sněmovna přijala původní vládní verzi zákona. Pro zvedlo ruku 170 zákonodárců, proti nebyl nikdo. Tisícovku navíc tedy dostanou senioři starší 85 let.

13:10 - Senátní verze neprošla, pro bylo 69 poslanců, proti rovněž 69. Kvórum bylo 85.

13:09 - Poslanci jdou hlasovat. Jako první je na řadě senátní návrh. K jeho přijetí je potřeba nadpoloviční většina přítomných zákonodárců.

13:03 - Diskuze pokračuje. Slovo si vzal šéf poslanců ODS Stanjura. Mluví o minimální a zaručené mzdě.

12:46 - Michálek řekl, že by měla vzniknout komise, ve které budou zastoupeny všechny parlamentní strany, aby se shodly, jak bude vypadat důchodová reforma.

12:41 - Podle šéfa pirátských poslanců Jakuba Michálka je důležité říci, kde se peníze na důchody vezmou. „Tento návrh je kosmetickou změnou,” prohlásil. Vláda by podle něj měla říct, jak si do budoucna představuje důchodovou reformu.

12:15 - Za pravdu ministryni Schillerové dala poslankyně ČSSD Alena Gajdůšková. Na plénu prohlásila, že senátní návrh by vedl ke zpožďování výplaty důchodů.

11:55 - Poslankyně KSČM Hana Aulická Jírovcová uvedla, že komunisté nebudou u senátní verze hlasovat jednotně. „Někteří se zdrží, někteří budou hlasovat pro,” uvedla. V případě, že by senátní verze neprošla, pro vládní verzi zvednou ruku všichni.

11:32 - Svůj návrh přišel do Sněmovny hájit senátor Vystrčil. Podle něj je spravedlivější a cílí na větší počet lidí.

11:01 - Podle ministryně práce Jany Maláčové (ČSSD) by zkolaboval důchodový systém, kdyby Sněmovna přijala senátní verzi novely penzí. Úředníci by podle ní museli procházet spisy 400 tisíc lidí ručně.

10:51 - Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) lobbovala za vládní návrh. Senátní verze, podle které by dostali tisícovku navíc senioři pobírající důchod 25 let a více, je prý dražší a méně spravedlivá. „Navíc je obtížně realizovatelná,” zdůraznila ministryně.

10:46 - Poslanci začali řešit, jak přidají důchodcům. Senátní verzi hájil šéf poslanců ODS Zbyněk Stanjura. „Vychází z toho, aby pomohl zejména ženám, které většinu života strávily v komunistické sféře a neměly reálnou šanci získat nárok na vysoké penze. Není to systémové, ale lepší něco než nic,“ prohlásil Stanjura.

10:30 - Sněmovna na program zařadila i bod týkající se uctění památky obětí k 50. výročí invaze a okupace vojsky Varšavské smlouvy, jak navrhl šéf lidoveckých poslanců Bartošek. Poslanci by podle něj měli přijmout usnesení, že šlo o akt invaze a okupace.

10:20 - Návrh Pirátů, aby se kromě důchodů projednával i vládní návrh o zpomalení růstu platů politiků, prošel. Podpořilo ho 111 zákonodárců.

10:15 - V úvodu schůze padají další návrhy na rozšíření programu. Šéf SPD Tomio Okamura navrhl projednat důchodovou reformu, předseda lidoveckých poslanců Jan Bartošek zase chce, aby Sněmovna odsoudila invazi a okupaci z roku 1968.

10:10 - Vystoupil šéf Pirátů Ivan Bartoš a navrhl, aby poslanci do programu zařadili vládní návrh zákona o platech představitelů státní moci. Návrh má zabránit skokovému navýšení platů politiků o dvacet procent.

„Měli jsme ho několikrát na programu, ale nebyl čas, energie nebo chuť návrh projednávat. Pokud se bod nestačí projednat, tak k navýšení našich platů dojde automaticky a to by byl špatný vzkaz občanům,” apeloval Bartoš.

10:00 - Schůze začala. Poslanci nejprve na návrh poslanců TOP 09 drželi minutu ticha za tři vojáky, kteří padli v Afghánistánu.

Na stole byly dvě verze. Ta původní z dílny vládních ANO a ČSSD počítá s tím, že by si o tisícovku přilepšili senioři starší 85 let. Podle druhého, senátního návrhu, by tisícovku měli dostat všichni, kteří jsou v důchodu 25 let a více.

Sněmovna se musí mimořádně sejít, protože předlohu je potřeba definitivně schválit do září, aby mohlo platit zvýšení penzí od ledna příštího roku. Vratka ze Senátu tak poslancům udělala čáru přes rozpočet.

Ať už poslanci kývnou na jakýkoliv návrh, zvýší se výměry penzí z devíti na 10 procent průměrného platu v zemi, tedy o 320 korun. S pravidelnou valorizací od ledna měl vzrůst zhruba o 918 korun.

Jak je to s důchody Důchod se skládá ze dvou částí - z pevné a procentní části. Základní pevná výměra je stejná pro všechny a letos činí 2 700 korun. Nově by se měl její podíl na penzi zvýšit a měla by odpovídat deseti procentům průměrné mzdy místo nynějších devíti procent. Od ledna by se tak mohla podle plánů vlády zvýšit o 300 korun. Zásluhovost, tedy výše výdělků a odpracovaných let, se odráží v procentní výměře. Ta by se měla naopak oslabit. V dalších letech by se to promítlo do valorizací. Víc než dosud by si měli přilepšit lidé s nízkým důchodem, ostatní starobní a také pozůstalostní penze seniorů a invalidů by měly růst pomaleji. Zdroj: ČTK



Vládě původně hrozila porážka, podle dosavadních vyjádření to ale vypadá, že návrh ANO a ČSSD podpoří i Piráti a komunisté. [celá zpráva]

ODS chce pomoci hlavně ženám v penzi



Přidat seniorům, kteří jsou v důchodu 25 let a více, navrhl v horní parlamentní komoře senátor Miloš Vystrčil (ODS). Chce pomoci hlavně ženám v důchodu. „Náš návrh je spravedlivější, protože myslí na matky, které vychovaly jedno až pět dětí zejména v době socialismu,“ řekl už dříve Vystrčil Novinkám v rozhovoru. [celá zpráva]

Návrh by se podle něj dotkl 140 až 145 tisíc žen. Státní kasu by vyšel zhruba o dvě miliardy navíc. Pokud projde vládní verze, navýšení penzí na příští rok bude stát zhruba 14,2 miliardy korun.

Má se jednat i o platech politiků



Program schůze bylo možné ještě doplňovat. Sněmovna tak bude řešit růst platů politiků. Do programu tento bod navrhli zařadit Piráti. [celá zpráva]

Pokud by poslanci novelu zákona o platech ústavních činitelů neschválili, poslancům, senátorům, členům vlády i prezidentovi by od začátku příštího roku skokově vzrostly platy.