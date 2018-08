Michael Polák, Právo

Podobných protestů by se na 50 let starých snímcích z doby těsně po invazi vojsk Varšavské smlouvy dalo dohledat mnoho. Novoborská fotografie je ale výjimečná tím, kdo ji pořídil. Historici si jsou jistí, že snímek v Novém Boru vyfotil Jan Palach.

„Muselo to být v době, kdy byl na Českolipsku na návštěvě za svým bratrem, který žil v sousedním Kamenickém Šenově,“ řekl Právu Petr Blažek, historik Ústavu pro studium totalitních režimů.

Blažek o víkendu fotografii zveřejnil na sociální síti a obrátil se na instituce v Novém Boru s prosbou, zda by mohly snímek šířit a pokusit se zjistit, zda se některá z dívek, dnes už žen, na fotografii nepozná.

Jména už znají

Fotku historikovi poskytl Ladislav Žižka, spolužák Jana Palacha. „Studovali spolu na Vysoké škole ekonomické, ze spolužáků byl pan Žižka jeho nejbližším přítelem,“ objasnil Blažek.

V Novém Boru se mezitím rozeběhlo pátrání, jehož výsledky se díky šíření na sociálních sítích každou chvíli posouvají o kus dál. „Dívky by měly být studentky zdejší sklářské školy, z oboru malba skla, který studovaly v letech 1967 až 1970. V srpnu 1968 jim bylo zhruba 16 let,“ řekla Radmila Pokorná, mluvčí Městského úřadu v Novém Boru, který informace o fotografii rozšířil na svém webu i na sociální síti.

„Už známe dívčí jména všech zachycených dívek a v tuto chvíli se shání kontakt na některou z nich,“ upřesnil Právu v úterý dopoledne také Blažek.

Palach žil v Kamenickém Šenově



Českolipsko je s příběhem Jana Palacha a jeho rodiny spjaté velmi úzce. Už jako děti jezdili bratři Jiří a Jan Palachovi s maminkou na prázdniny do Sloupu v Čechách. Jiří Palach se pak v roce 1966 přestěhoval do Kamenického Šenova, odkud pocházela jeho žena (zemřela v roce 2003). Jan Palach svého bratra v Šenově několikrát navštívil.

„Nějaký čas měl v Kamenickém Šenově dokonce trvalé bydliště. To jsme udělali z toho důvodu, aby nemusel dojíždět do Prahy do školy, protože kdyby měl trvalé bydliště ve Všetatech, tak by nedostal místo na koleji,“ vyprávěl novinářům před 4 lety Jiří Palach.

V roce 1979 se do Kamenického Šenova ze Všetat přistěhovala také Libuše Palachová, maminka obou bratrů. V domku, který Palachovi v té době v Kamenickém Šenově koupili, zemřela v září 1980. Jiří Palach žije v Kamenickém Šenově dodnes.

Příběh Jana Palacha se dotkl Českolipska i z opačné strany. V únoru 1969 v sále hotelu Merkur v České Lípě pronesl svůj nechvalně známý projev komunistický poslanec Vilém Nový, ve kterém tvrdil, že Palacha k jeho činu navedla skupina kolem Emila Zátopka, šachisty Pachmana a spisovatelů Škutiny a Kohouta pod záminkou, že se mu nic nestane. V projevu, který je zachycen i ve filmu Hořící keř, Nový také poprvé zveřejnil nesmyslnou teorii o „studeném ohni“, který Palachovi neměl ublížit.