Maláčová navrhuje minimální mzdu 17 400. Odborům na ruku nejdeme, tvrdí

Minimální mzda by v roce 2020 měla činit 17 400 korun a měla by se zvyšovat automaticky. Navrhuje to ministerstvo práce a sociálních věcí. Šéfka resortu Jana Maláčová (ČSSD) zároveň odmítla, že by sociální demokracie šla na ruku odborům.