Jiří Vavroň, Jan Holý, Právo

O sociálním bydlení definovaném zákonem se vede debata minimálně deset let. Nastal v poslední době nějaký posun?

Začíná se na základě jednání se starosty, experty, ministerstvem práce rýsovat shoda na věcném záměru, což umožní připravovat paragrafované znění. Zákon by tak mohl reálně vstoupit v platnost v roce 2020.

Cílem zákona je stanovit povinnost obcí postarat se o lidi v bytové nouzi nebo obývající nepřiměřený či hygienicky nebo rozměrově nevyhovující byt. Řešit by měl i lidi žijící v ubytovnách nebo ty bez přístřeší. Obce by tyto lidi měly umět identifikovat na svém území.

V současnosti nejsou dávky na bydlení regulované, nejsou propojeny třeba s tím, zda děti jejich příjemců pravidelně chodí do školy Klára Dostálová (ANO), ministryně pro místní rozvoj

Pak by si mohly nárokovat státní peníze na rekonstrukci bytu, který by získal charakter sociálního bydlení, nebo na výstavbu sociálního domu s maximálně 12 bytovými jednotkami. Dotace by bylo možné získat i na sociální byty při výstavbě bytového domu, ale jejich počet by mohl dosáhnout maximálně 20 procent z celkového počtu bytů.

Zákon by měl řešit i problematiku sociálních dávek na bydlení. V současnosti totiž nejsou dávky na bydlení regulované, nejsou propojeny třeba s tím, zda děti jejich příjemců pravidelně chodí do školy a tak dále.

Na základě připomínek Svazu měst a obcí by mělo být v zákoně i ustanovení, že v místě sociálního domu musí být zajištěno občanské vybavení, tedy musí existovat škola, školka, obchod, lékař, být dostupná veřejná doprava.

To má dvojí efekt. Sociální byty nebudou muset stavět ze zákona malé obce a současně by se předešlo účelovému přesunování žadatelů o sociální bydlení mezi obcemi. V zákoně by mělo být ustanovení, že žadatel musí v obci, ve které žádá o sociální byt, žít minimálně dvanáct měsíců. I to je pojistkou, aby obce neposílaly problematické žadatele účelově z místa na místo.

Proč zrovna 12 sociálních bytů v sociálním domě nebo 20procentní podíl těchto bytů v obecním domě?

Je to pojistka, aby nevznikala uzavřená ghetta žijící svým vlastním životem. Je třeba zdůraznit, že smyslem není opakovat výstavbu a osud nových a nových Chanovů. Můžeme a chceme pomoci jen tomu, kdo chce, kdo je pro to ochoten něco udělat i změnit svůj život.

Starosta by tedy mohl stavět obecní dům složený z obecních a sociálních bytů. Jaké by v tomto domě byly smlouvy s nájemníky?

U sociálních bytů by mělo být v nájemní smlouvě zakotveno právo sociálního pracovníka vstoupit do bytů. Uplatňovalo by se i snížené nájemné.

Lidé bydlící ve stejném domě, ale v obecních bytech by měli rovněž určité zvýhodněné nájemné jako určitý bonus za možné složitější podmínky bydlení. Sociální byty v jejich bezprostředním sousedství budou obývat lidé, kteří nemají s bydlením zkušenosti a snaží se třeba dostat z různých závislostí.

U sociálního domu by musely být součástí domu i prostory pro sociálního pracovníka, pro práci s klienty. Sociální pracovník by měl aktivně pomáhat klientům získat potřebné návyky, pomáhat jim s rodinnými rozpočty, zajistit, aby počítali s nutností pravidelně platit nájemné a tak dále.

I sociální byt ale musí mít vždy charakter bytu, tedy podle platných zákonů být zkolaudovatelný. Nebudou to tedy žádné ubytovny, ale samostatné bytové jednotky.

Kolik lidí či domácností by mělo podle současných údajů nárok na sociální bydlení?

Ve spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování jsme dospěli k odhadu, že sociální byt by potřebovalo kolem 62 až 65 tisíc domácností.

Pokud vše půjde dobře, první sociální byty, ale i obecní byty pro lidi s nízkými příjmy, matky samoživitelky, byty pro mladé učitele, policisty, hasiče, lékaře by vznikaly až po roce 2020. Co ale do té doby?

Ještě letos uvedeme do života vládní program Výstavba. Ten, pokud bude schválen vládou a stane se vládním nařízením, umožní, aby starostové mohli ihned zahájit výstavbu sociálních či obecních bytů, kde by ale maximálně 20 procent bytů mohlo mít charakter sociálního bydlení.

Na obecní byty, tedy například pro učitele, zubaře, lékaře, které obce nutně potřebují, by starostové získali zvýhodněný úvěr. Na sociální byty pak dotaci stoprocentní. V tomto okamžiku se výstavba stane pro starosty měst a obcí zajímavou.

Konkrétně na 20 sociálních bytů z celkem sta bytů v bytovém domě by mohli získat 20 x 1,2 miliónu korun, na ostatní byty zvýhodněný úvěr. Pokud program projde vládou, může se začít stavět již letos.

Zákon může ukládat povinnosti jen obcím, financování vládního programu má současně tu výhodu, že se souhlasem obce může stavět tyto byty i soukromník či neziskovka. Ten, kdo začne stavět, ale musí především počítat s tím, že byty musí sloužit obecnímu či sociálnímu účelu minimálně 20 let.