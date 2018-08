Karolina Brodníčková, Právo

Premiér Andrej Babiš (ANO) několikrát Vobořila kritizoval a tím ho znechutil. Vobořil pak z funkce odešel. Šéf Pirátů Ivan Bartoš řekl, že Babiš ho z funkce „vyštípal“.

Vobořil se v otázce legalizace konopí drží zpátky, domnívá se, že není možné, aby se droga mohla prodávat volně bez kontroly. „Neměla by přijít klasická legalizace. Měla by to být kontrolovaná dostupnost,“ poznamenal Vobořil s tím, že by marihuana neměla být využívána komerčně jako alkohol nebo tabák.

S Piráty by si mohl ve věci rozumět. Ani oni totiž nechtějí v chystaném zákoně dostát zcela slovům ze svého programu „obchod s drogami bude legalizován a zdaněn“.

Zabývat se nyní chtějí pouze dostupností konopí a dekriminalizací jeho uživatelů. „Povolení a regulace pěstování konopí jsou cestou k výraznému omezení černého trhu s omam­nými látkami a také částečnou odpovědí na letitý problém s předraženým a často také nedostupným léčebným konopím,“ uvedl tvůrce zákona, pirátský poslanec Tomáš Vymazal.

Velké pěstírny budou nelegální

Zákon podle jeho názoru zamezí kriminalizaci těch, kteří si pěstují rostliny jen pro vlastní potřebu. „Překročení jasně definovaného omezeného množství bude nicméně i nadále trestným činem,“ dodal Vymazal.

Podle dat, se kterými strana pracuje, by se norma dotkla asi 800 tisíc lidí, kteří nějakým způsobem s konopím nakládají. „V tuto chvíli buď porušují zákon, protože sami pěstují, nebo si opatřují konopí na černém trhu. To nejsou rekreační konzumenti, to jsou lidé, co používají konopí jiným způsobem,“ po­dotkl předseda Pirátů Bartoš.

Zdůraznil, že konopí, které by si lidé v případě schválení zákona mohli sami pěstovat, nemá nahradit léčebné konopí v lékárnách. „Léčivé konopí musí být samozřejmě dostupné v lékárnách, to je preparát, který řeší lékaři. Ten vám nemůže říct, ať si pěstujete konopí sami,“ dodal.

Inspirovat by se chtěli Piráti v zahraničí. „Podívejme se na Kanadu, Švýcary či státy USA. Nechceme přece opustit moderní Západ a přibližovat se k Rusku, které boj se závislostmi a jejich dopady na své občany prohrává. Náš návrh však komplexní proces legalizace neřeší,“ doplnil Bartoš. „Věřím, že pokud poslanecký klub angažmá Jindřicha Vobořila schválí, bude v rámci vyjednávání o podpoře v rámci Sněmovny díky své profesní odbornosti dalším důležitým pilířem týmu,“ uzavřel šéf Pirátů.

Předseda Pirátů Ivan Bartoš

FOTO: Petr Hloušek, Právo

Vobořil by se stal pouze externím expertem Pirátů, jak Právu sdělil, nebrání se kooperaci ani s jinými stranami. „Jsem rozhodnut, že Pirátům pomůžu, protože jsou jediná strana, která má změnu drogové politiky v programu. Když bude chtít spolupracovat ODS nebo i ČSSD, tak jsem pro. Vládě jsem to nabízel, ale nechce,“ ­řekl Vobořil Právu.

S ODS už má Vobořil domluvenou schůzku na začátku září. „Pan Vobořil je náš dlouholetý člen. Skončil ve veřejné sféře, a tak předpokládám, že bude debatovat s panem předsedou o svém zapojení do politiky ODS,“ řekl Právu šéf klubu ODS Zbyněk Stanjura.

K pirátskému záměru zákona se už dříve poslanci z ostatních stran vyjadřovali kladně. „Mohlo by to být řešením pro nemocné, kteří nyní musí kupovat předražené léčebné konopí,“ sdělil Právu předseda klubu ČSSD Jan Chvojka. Připomněl tak fakt, že gram konopí stojí v lékárnách asi 300 korun. Na černém trhu je levnější, cena bývá kolem 200 korun.