Jan Rovenský, Právo

Vládnete dva měsíce společně s ČSSD, jak se vám spolupracuje se soc. dem. a předsedou Janem Hamáčkem?

Je to o jednotlivých ministrech. Soc. dem. má stále svoji DNA, stále se snaží něco deklarovat, ale s panem předsedou se mi spolupracuje dobře. Funguje to.

Váš kabinet ale stále není kompletní, respektive Hamáček sedí v čele resortů vnitra a zahraničí. Myslíte si, že europoslanec soc. dem. Poche se stane ministrem zahraničí?

Myslím si, že ne. Mám pocit, že na post ministra zahraničí soc. dem. navrhne jiné jméno. Je to ale věc pana Hamáčka. Předpokládám, že se to vyřeší v řádu maximálně dvou měsíců.

Ten stav by neměl trvat dlouho, protože bude zasedání OSN, oslavíme 100 let vzniku Československa. Těch povinností je dost a potřebujeme post obsadit.

Poche v rozhovoru pro Právo řekl, že by ČR mohla projevit solidaritu s Itálií tím, že bychom na našem území vyřídili některé žádosti o azyl. Ti lidé by pak dostali azyl v jiné zemi nebo by byli repatriováni. Proč něco takového odmítáte?

Aktivně dělám zahraniční politiku. Proto jsem se na summitu EU tak zasazoval o to, společně s maďarským premiérem Orbánem a V4, aby byly kvóty zrušeny, což se podařilo. Scházím se s evropskými politiky a opakuji jim náš názor. A ten je, že nám nikdo nikoho nebude vnucovat a že Češi budou rozhodovat, kdo bude u nás žít. To je základ. A teď bychom se měli angažovat v řešení celoevropské migrace.

Musíme v prvé řadě vyslat jasný signál, že je zavřeno, že se do Evropy už nikdo nedostane. Vzkaz musí znít: „Musíte zůstat doma, my vám tam pomůžeme.“ Jde totiž o symboly. A když jsem řekl, že nevezmeme ani jednoho ilegálního migranta, tak to platí.

Europoslanec za ČSSD a kandidát na ministra zahraničí Miroslav Poche.

FOTO: Milan Malíček, Právo

Nestrašíte tím příliš?

Vůbec nestraším. Migrace je velký problém a je třeba ji zastavit. Dokazuje to vývoj jinde v Evropě, stačí se podívat, jak teď ve Švédsku gangy zapálily 80 aut. Mezi čtyřma očima vám evropští politici řeknou pravdu, ale veřejně se k tomu nemají.

Všechno musí mít nějaký řád, Ukrajinec k nám může přijít na základě pracovního víza a prověření. Není to tak, že si sedne na loď Aquarius bez dokladů, vystoupí v Evropě a chce azyl. Musíme jasně říct, že pro nás je největší prioritou bezpečnost našich lidí, jako je to pro USA, Kanadu nebo Austrálii.

Můžeme být solidární, ale to nesmí být na úkor bezpečnosti. Šel jsem do politiky, abych bojoval za české zájmy a naši bezpečnost. To je nejdůležitější. V Evropě je 1,5 miliónu lidí, kteří nedostali azyl a pohybují se tu jen tak.

Tím chcete argumentovat italskému premiérovi Contemu, který požadoval od ČR pomoc s azylanty a za nímž jedete koncem měsíce?

Chystám se na cestu do Itálie a na Maltu. ČR připravuje komplexní návrh na řešení problematiky ilegálních migrantů. Chceme navrhnout, co bychom měli dělat v Evropě, co mimo Evropu, nějaké nové koncepce. Česko chce pomáhat finančně i materiálně, musí vzniknout Marshallův plán pro Afriku.

V prvé řadě musíme změnit rétoriku, nemůžeme stále působit dojmem, že když migranti přijdou do Evropy, tak si je rozdělíme. Musíme zlepšit podmínky v zemích, odkud migranti pocházejí, aby ilegální migrace skončila. A musíme se podívat na to, jak efektivně jsou vynakládány peníze na obranu evropských hranic, kam jdou obří sumy. Neměli bychom spíš udělat obdobné dohody jako s Tureckem?

Když španělská vláda změní rétoriku a přijme Aquarius, tak je to jasný signál a sociální sítě zavalí zpráva, že Španělsko bere migranty. Výsledkem je, že příliv migrantů do Španělska je vyšší než do Itálie a že v Ceutě stovky migrantů útočí na španělskou hranici. Princip, že migranti jsou na moři a my se jich musíme ujmout, je cesta do pekel.

Pro převaděčský byznys na celém světě pracuje údajně 40 tisíc lidí a vydělávají miliardy eur. A ti, co míří do Evropy, patří mezi ty movitější, protože ti nejchudší nemají peníze pro převaděčskou mafii.

Pojďme domů. Máte Senát, kde má koalice menšinu, a ve Sněmovně se zase musíte dohadovat s KSČM, která bude zvyšovat svou cenu před každým důležitým hlasováním. Lavíruje třeba kolem vládního návrhu zvýšení důchodů, tentokrát vás zachrání piráti. Nepřipadáte si jako v kleštích?

Ani za minulé koaliční vlády, a už vůbec ne v Senátu, se nehlasovalo podle koaliční dohody. Stačí uvést, jak se domluvili, když jsem chtěl navyšovat daně z hazardu.

ANO rozhodně nebylo svaté, také občas hlasovalo s opozicí.

Ano, vím, že se některé věci dojednávaly ad hoc a že někteří naši poslanci měli podobné názory jako ODS. Tak to bohužel ve Sněmovně funguje.

Kdybyste si spočítal HDP a objem dluhu, tak byste zjistil, že nám zadluženost stále klesá, i při 50miliardovém schodku

To ale nemění nic na tom, že jste odkázáni na komunisty ve Sněmovně a že budete mít potíže při přijímání jakýchkoli zákonů.

To není pravda, neříkejte to. S KSČM jsme domluvili některé programové priority, za to umožnili vznik menšinové vlády. Máme dohodu o programu, ale ta je volná, a když třeba ODS navrhne vyslovení nedůvěry vládě, tak to komunisté možná podpoří.

Přijímání zákonů vyjednáváme napříč spektrem. Samozřejmě že to není pohodlné, ale co jsme měli dělat? Bohužel nemáme většinový systém a ve Sněmovně je strašně moc stran. Uvidíme, jak jejich práci v dalších volbách zhodnotí voliči.

ODS měla možnost s námi jít do vlády a měli bychom pohodlnou většinu 103 hlasů a programové prohlášení by vypadalo jinak. Místo toho chce zvyšovat důchody a snižovat daně s obrovským dopadem na rozpočet. To samozřejmě dělá, jen když je v opozici. Když je ve vládě, tak důchody naopak mrazí a daně zvyšuje. Však si to lidé dobře pamatují.

Jenže ANO se nemůže shodnout ani se soc. dem., teď na růstu mezd ve veřejném sektoru. ČSSD podporuje návrh odborů na zvýšení platů o 10 procent, vy byste zvedal méně a jen někomu. Jak to chcete vyřešit?

Jednání probíhají, ale nemusíme ke všemu dělat tiskové konference. Tiskovka pana Středuly se nepovedla, ale chápu, že permanentně dělá prezidentskou kampaň. Říkáme ano, nejsme proti tomu, dát víc peněz, ale také řešte ty úspory. O platech nyní vyjednává hlavně pan Hamáček s ministryní financí Schillerovou. Ale desetiprocentní navýšení není únosné.

A co únosné je?

Cílené šestiprocentní navýšení. Plošné navýšení je špatné, protože některé instituce jako GIBS mají průměrný plat 60 tisíc a některé jako Česká správa sociálního zabezpečení 23 tisíc. I malé dítě ví, že navýšení o 10 procent by rozdíly jen prohloubilo. Proto nechápu, proč ministryně práce Maláčová chce navyšovat plošně.

Musíme platy navyšovat tam, kde jsou nízké mzdy a kde se nám nedaří získávat pracovníky. Peníze nesmějí zůstat v odměnách šéfů, ale musí jít lidem s nejnižšími platy.

Je vaše neochota dána tím, že růst HDP je nižší, než býval, a že dobrým časům možná odzvonilo?

Samozřejmě že musíme být rozpočtově odpovědní.

Proto je návrh rozpočtu s 50miliardovým schodkem? Opozice říká, že rozhazujete.

Vidíte, jak tomu nerozumíte. Kdybyste si spočítal HDP a objem dluhu, tak byste zjistil, že nám zadluženost stále klesá, i při 50miliardovém schodku. A už snad posté opakuji, že plán je věc jedna a výsledek je věc druhá. Tento týden jsme měli přebytek dvě miliardy. Nastartovali jsme investice jako nikdo předtím.

A že rozhazujeme? Jak? Že jsme důchodcům navýšili penze? Copak si to nezaslouží? Rozhazujeme snad tím, že přidáváme učitelům? Státu chybí vize, třeba teď aktuálně v boji proti suchu. Ještě štěstí, že nám ti komunisti postavili přehrady.

Stát má obrovské rezervy, i v počtu zaměstnanců podle mě. Stát je jako tanker, u kterého dlouho trvá, než ho pootočíte. Ale my na to vůli přece máme.

Ale je pravda, že je ekonomika přehřátá, stoupají mzdy a že nejsou lidi, což je jeden z našich největších problémů. Firmy přijmou zakázky, neseženou pracovníky, nesplní zakázky, a tak platí penále. A růst bude menší i kvůli clům s USA a obchodní válce s Čínou a Tureckem.

Kandidát ANO na pražského primátora Petr Stuchlík

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Pojďme k říjnovým komunálním volbám. Hamáček podle svých slov v Právu očekává, že výsledek bude bolestný. Jste větší optimista, pokud jde o ANO? Před čtyřmi lety jste vyhráli v Praze, Brně a v dalších velkých městech, teď to ale možná tak růžové nebude.

Výkony našich komunálních politiků mají vliv na celostátní politiku. A je pravda, že Praha se nám zkrátka nepovedla.

To jde ale na vrub vás, vy jste tam přivedl Adrianu Krnáčovou.

Ano, ale je otázka, v jakém stavu Prahu přebírala. Zdědili jsme opencard, nevýhodné smlouvy, museli jsme udělat koalici se zelenými, kteří blokovali výstavbu.

A to se pak projevilo ve sněmovních volbách, kde ANO zaznamenalo nejhorší výsledek ze všech měst a do Sněmovny se dostala TOP 09 a STAN, kteří jsou teď hlavními škodiči.

Souboj v Praze bude složitý, ale máme tam nového lídra, podnikatele a manažera Petra Stuchlíka, dvojkou je poslanec Patrik Nacher a třetí exministr Ivan Pilný. Je pro nás důležité, abychom v Praze vyhráli a měli takového koaličního partnera, který bude tvořit s námi, investovat a mít jasný program jako ANO.

S kým by ANO mohlo jít do koalice? Třeba i s ODS nebo TOP 09? Stuchlík nezastírá, že by měl raději pravicového partnera.

Nebudu komentovat koalice, ty se, jak nás učí demokratické strany, dělají po volbách. Chtěl bych, abychom v Praze realizovali věci pro lidi, aby byly vidět – Invalidovna, pohnout s obchvatem, propojení Kladna s pražským letištěm, mobilní signál v metru…

Naše krajské organizace tvrdí, že postavily skvělé kandidátky, a pokud neuspějí, tak za to mají přímou zodpovědnost.

Takže Praha je vaše odpovědnost, protože tam vedení dosadilo Stuchlíka za Nachera.

Pokud jde o Prahu, tak asi máte pravdu.

Jakou tedy vyvodíte odpovědnost, když Praha nedopadne?

(Smích). To je dobrá otázka, pane redaktore. Ale odpověď si nechám pro sebe.