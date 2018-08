tin, Právo

„Já s tím zásadně nesouhlasím, postoj odborů pokládám za neopodstatněný. Neodpovídá to realitě,“ řekl na brífinku Vojtěch, podle něhož platy ve zdravotnictví, a zvláště u zdravotních sester, rostou a budou dále růst.

Premiér Babiš se nechal slyšet, že s odboráři nehodlá jednat. „Ředitelé nemocnic nám řekli, že nechtějí plošně navyšovat platy, pro zdravotní sestřičky jsme ale dojednali tolik peněz, že můžou dostat o deset až patnáct procent navýšený plat,” uvedl premiér.

Dodal, že s odbory společně s ministrem zdravotnictví jednal několik měsíců. „A podařilo se nám pro zdravotní personál vytvořit takové podmínky, že by i odboráři měli být spokojeni, a ne pořád vyhrožovat a dělat si tiskové konference,” poznamenal.

Vojtěch: Sestry dostanou 4,7 miliardy



Vojtěch řekl, že bylo ukončeno dohodovací řízení a do českého zdravotnictví půjde dvacet miliard navíc. „Z těch dvaceti jde třináct miliard do nemocnic a z nich 4,7 miliardy dostanou sestry ve směnném provozu. Samy nemocnice říkají, že právě tam je největší problém a odchází nejvíc lidí,“ uvedl Vojtěch na brífinku.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch při jednání Poslanecké sněmovny.

FOTO: Jan Handrejch, Právo

„Nechápu odbory, které samy chtěly, aby se ten příplatek zvýšil,“ řekl. Sestry ve směnném provozu by podle něj příští rok měly dostat pět tisíc měsíčně přidáno, sanitáři a ostatní zdravotnický personál si přilepší o dva tisíce.

Odměny lékařů a sester podle Vojtěcha setrvale rostou od roku 2014. „Sestry jsou dnes nejrychleji rostoucí skupina ve zdravotnictví, pokud jde o odměňování, a v příštím roce bude růst pokračovat,“ zdůraznil ministr.

Plošné zvyšování nebude



Návrh odborů zvýšit platy plošně o deset procent odmítl. „My říkáme, že to nepomůže. Neřeší to problém, v každé nemocnici je jiná situace. Navíc by to nezohlednilo kvalitu, kdyby dostali všichni stejně, tak tam není žádná motivace,“ řekl Vojtěch.

Odbory podle něj vstupují do stávkové pohotovosti z pohodlnosti. „Místo toho, aby mě tlačily ke zdi, by měly odbory dělat svou práci a začít jednat o platech zaměstnanců. Za to jsou odboroví předáci placeni. Na mě to neplatí,“ vzkázal.