Ví se kam, ale neví se kdy. Zemanův program do konce roku je nejasný

Čtyři zahraniční cesty - zatím s nejasným datem, oslavy státních svátků či návštěva výstavy Země živitelka, to jsou některé body programu prezidenta Miloše Zemana do konce roku. Na dotaz Novinek to uvedl hradní mluvčí Jiří Ovčáček. Debata o programu hlavy státu se rozpoutala poté, co Hrad oznámil, že Zeman nechystá projev k výročí invaze 21. srpna 1968.