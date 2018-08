Václav Pergl, Právo

Speciální měřicí přístroj, který je k dispozici v Česku ve 270 lékárnách, u diagnostikovaných zájemců zjistil, že v kategorii od 18 až 25 let a 50 až 65 plicní věk odpovídá věku biologickému.

Horší to bylo ve věkové skupině 26 až 49 let, kde byly plíce v průměru o pět let starší, než odpovídalo věkovému průměru lidí.

Nejhůře dopadli lidé na Ústecku



„Nejhorší je zatím situace v Ústeckém kraji, kde jsme jako v jediném regionu objevili extrémně závažnou formu obstrukce u tří lidí. Kromě těchto závažných případů mělo mírnější formu obstrukce 50 lidí,“ říká Leona Štěpková z lékárny v Hostomicích nad Bílinou na Ústecku.

Podstatou vyšetření je měření rychlosti výdechu pomocí screeningového přístroje Vitalograph COPD-6. Výsledek každého vyšetřeného člověka lékárníci následně porovnají s hodnotami zdravých osob. Na základě tohoto porovnání určí hypotetickou hodnotu tzv. plicního věku – tedy věku, kterému odpovídá funkce plic zjištěná během vyšetření.

Lékárníci často zjišťují i určitou míru obstrukce, která se u člověka při měření projevuje tak, že nedokáže vydechnout plyny z plic tak rychle, jak by měl. Znamená to, že dotyčný může trpět například chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN) nebo průduškovým astmatem. Takové lidi lékárníci posílají k lékařům.

Ve Španělsku spustili podobné měření a lékárníci objevili CHOPN u dvaceti procent těch, co se přišli změřit Vladimír Koblížek, zástupce přednosty pro vědu a výzkum Fakultní nemocnice v Hradci Králové

Měření plicního věku začalo ve vybraných lékárnách na jaře tohoto roku. Za první tři měsíce přišla zjistit stáří a kondici plic necelá tisícovka zájemců: převládaly ženy (660) nad muži (327), nejčastěji starší 65 let.

Největší zájem o měření měli obyvatelé Jihomoravského kraje, těch přišlo 296 a 11,5 procenta z nich mělo určitou formu plicní obstrukce. Pro srovnání: v Ústeckém kraji obstrukcí trpí téměř 30 procent změřených. Nejlépe dopadli lidé v Jihočeském kraji, kde přístroj ukázal normální hodnoty u 93,5 procenta návštěvníků lékáren. Zbytek lidí měl pouze mírnou obstrukci.

Snahu zachytit ty, kteří nemají životně důležitý orgán v pořádku, vítá zástupce přednosty pro vědu a výzkum Fakultní nemocnice v Hradci Králové Vladimír Koblížek. „Ve Španělsku spustili podobné měření a lékárníci objevili CHOPN u dvaceti procent těch, co se přišli změřit,“ řekl. Nedobré výsledky v Ústeckém kraji jsou podle Koblížka logické vzhledem ke stále trvajícímu znečištění ovzduší, které v oblasti bohužel panuje.

Využít této akce v poradnách pro plicní věk by měli všichni, kdo překročili 40 let věku, dlouhodobě kašlou, pociťují dušnost, jsou aktivní i pasivní kuřáci nebo často přicházejí do styku s jemným prachem či průmyslovými a automobilovými zplodinami. Měření trvá přibližně 10 minut, není nijak zatěžující.