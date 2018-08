Jan Martinek, Právo

Ve věci žádosti o vydání poslance KSČM Zdeňka Ondráčka jste řekl, že na výroky politiků by se měla vztahovat imunita. Platí to podle vás obecně? Co kdyby třeba začali popírat holokaust?

Říkám, že jsem na to citlivější. Pokud jsou někde důvody držet imunitu, tak je to právě u verbálních trestných činů. Většinou, nemáme-li podezření, že stíhání je zcela zmanipulované, doporučujeme vydání, ale tady je na místě citlivější přístup.

Kdyby tento výrok řekl pan Ondráček na půdě Sněmovny, tak je nepochybně neodpovědný. Když jej řekl jinde, tak je těžké hledat hranici, kdy jste soukromá osoba a kdy politik, který vykonává mandát. Když parlament vydal v roce 1997 Miroslava Sládka kvůli výrokům o česko-německé deklaraci, hlasoval jsem pro. Ale Ondráčkův případ mi přijde podivný. Nevím, proč se vůbec řeší trestně, a ne civilně.

Neměl by politik nést za svá slova odpovědnost jako každý jiný?

Buď institut imunity v Ústavě máme, nebo ne. Zatím ho tam máme, a já byl vždy pro, aby tam zůstal. Podle mě má míru užitečnosti. A pak se k ní chovejme jako k ústavnímu principu. Dobře víme, že imunita není doživotní a po skončení mandátu může stíhání pokračovat.

Znamená to, že byste pro vydání Ondráčka nejspíš nehlasoval?

To se neodvažuji říct bez znalosti spisu. Informace jsou zatím velmi obecné. Bez toho, abych věděl, z čeho jej policie viní, což nevím, se neodvážím říct, jak bych hlasoval.

ODS v posledních dnech řeší kontroverzní výroky poslance Václava Klause mladšího. Bývalý poslanec ODS Petr Bendl řekl, že by měl Klaus zvážit odchod z vaší strany. Souhlasíte s ním?

Podle mě je to bouře ve sklenici vody a já jsem se k tomu doposud záměrně nevyjadřoval. V normální politické straně se tohle řeší za zavřenými dveřmi.

Přijde vám v pořádku, že poslanec té či které strany veřejně podpoří ve volbách protikandidáta (Klaus ml. avizoval, že podpoří v senátních volbách kandidáta SPD Ladislava Jakla - pozn. red.)?

Běžné to není, ale stát se to může. Všechny takové rozkoly straně nepřispívají, škodí, jsou zbytečným zviditelňováním se. Já to pokládám za dětinské.