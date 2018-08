Barbora Zpěváčková, Jan Martinek, Novinky, Právo

„Žádný projev se nechystá. Pan prezident byl odvážný v době, kdy odvaha nebyla levná. A to je mnohem cennější než tisíc projevů po padesáti letech,“ uvedl ve středu na Twitteru Ovčáček.

Na to zareagoval předseda TOP 09 Jiří Pospíšil, který poslal na Hrad otevřený dopis. „Vyzývám vás, abyste nezanedbal své ústavní povinnosti a důstojně připomenul událost, která měla za následek nejen stovky mrtvých v průběhu sovětské invaze, ale i více než sto tisíc emigrantů, kteří utekli z Československa do konce roku 1969, a dále i stovky tisíc lidí, kteří byli vyhozeni z práce nebo jim bylo zakázáno studium, protože odmítli podepsat souhlas se sovětskou okupací,“ napsal Pospíšil prezidentovi.

Dočkal se rozlícené reakce prezidentova mluvčího. „To je přesně ono, co se mi bytostně příčí. Zneužití výročí okupace k politikaření a volební kampani. Navíc je to odporné a nehorázné svinstvo. TOP 09 se sprostě otírá o člověka, který byl vyhozen z práce pro nesouhlas s okupací,“ zareagoval Ovčáček.

Zeman v roce 1970 ztratil kvůli tomu, že se sovětskou okupací nesouhlasil, místo pedagoga na Vysoké škole ekonomické, později jej vyloučili z KSČ. Ovčáček v úterý uvedl, že Zemanův názor na srpen 1968 je stále stejný. „Okupace byla zločin. Buďme šťastni, že dnes tuto pravdu můžeme svobodně říkat a nejsme za to postihováni profesní likvidací,“ citoval Ovčáček Zemana.

„Domnívám se, že se jedná o natolik významný předěl v historii naší země i v osudech jejích obyvatel, že by bylo namístě důstojné připomenutí 50. výročí všemi vysokými ústavními činiteli,“ řekl Právu Jan Chvojka (ČSSD). Premiér Andrej Babiš (ANO), předsedové Senátu Milan Štěch (ČSSD) a Sněmovny Radek Vondráček (ANO) v úterý vystoupí s proslovy u budovy Českého rozhlasu.

V průběhu pietního aktu bude odhalena nová pamětní deska na počest lidí, kteří u budovy padli. Zeman se veřejných akcí u příležitosti výročí 21. srpna straní dlouhodobě. Loni Ovčáček uvedl, že prezident věnuje výročí okupace tichou vzpomínku.

I jiní politici ale s jeho rozhodnutím nesouhlasí. „Kdo jiný než prezident by měl v toto neblahé datum v české historii vystoupit,“ myslí si předseda Pirátů Ivan Bartoš. „Vzhledem k tomu, jakou rétoriku a světonázor prezentuje, tak se nedivím, ale myslím, že je to smutné,“ řekl Právu.

„Prezident republiky si nepřipomene 50. výročí okupace Československa. Je to zvláštní rozhodnutí, které vypovídá nejvíce o něm samém,“ napsal na Twitter šéf ODS Petr Fiala.

Že se prezident rozhodl špatně, si myslí i předseda STAN Petr Gazdík. „Hlava státu by měla národ na podobná výročí upozorňovat. Snad nemá zájem, aby se něco takového znovu opakovalo,“ řekl Právu.

Babiš: Katastrofa

Pohled na srpnové události rozdělil i dva politiky, kteří spolupracují na vládní úrovni. Premiér Babiš zkritizoval výrok předsedy KSČM Vojtěcha Filipa, který pro britský The Guardian řekl, že historie srpna 1968 byla zfalšovaná a Rusové za okupaci ČSSR nemohou.

„Co se týká pana Filipa, tak on rozvíjí nějakou teorii, nerozumím tomu. Okupace Československa je v naší historii jeden z nejvíce negativních jevů za sto let naší historie a byla to invaze,“ řekl Babiš ve středu po vládě. Podle něj byl 21. srpen 1968 katastrofou pro celý národ. „Je potřeba to odsoudit. Byla to invaze, bylo to nepřijatelné. Tehdy to organizoval Sovětský svaz,“ zdůraznil Babiš. [celá zpráva]

Zemana se zastal šéf SPD Tomio Okamura. „Prezident Zeman jasně vyjadřoval své postoje v období totality a zřejmě nemá potřebu nyní stejné postoje opakovat spolu s těmi, kteří tehdy mlčeli. Já osobně si půjdu v úterý připomenout tuto smutnou událost na vzpomínkový akt k Českému rozhlasu,“ napsal Právu.