Renáta Bohuslavová, Novinky

„Bohužel se nedá svítit, představitelé SPD si až příliš zvykli, že mohou lhát, až se jim od pusy práší. Podáme trestní oznámení. Ať pánové z SPD vysvětlí policii, o co opírají své divoké teorie,” uvedl na Twitteru lídr Pirátů Ivan Bartoš a dodal, že celou věc předal právníkům, protože se proti takovým útokům musí strana bránit. Jaká přesně bude klasifikace jejich trestního oznámení ještě není jisté.

Ach jo, opravdu tohle musíme řešit? Bohužel se nedá svítit, představitelé SPD si až příliš zvykli, že mohou lhát, až se jim od pusy práší.

No nic, podáme holt trestní oznámení. Ať pánové z SPD vysvětlí policii, o co opírají své divoké teorie. pic.twitter.com/73TczD9D9A — Ivan Bartoš (@PiratIvanBartos) 14. srpna 2018

To, že plakáty SPD ničí právě Piráti zveřejnila strana na Facebooku. Lídr v Praze 10 Jan Čížek Novinkám řekl, že důkazy pro své tvrzení mají. Dodal, že i SPD už podala kvůli zničení plakátů a výloh po celém Česku řadu trestních oznámení a nyní připravuje komplexní.

Důkazem je status na Facebooku a přelepky Antify



„Ve chvíli, kdy šéf jejich volební kampaně napíše, že připravují razantní kampaň útoků na SPD s cílem odlákat jim voliče a potom tady chodí a dávají tam přelepky antifa. Ivan Bartoš samozřejmě je člen antifa, bývalý nebo současný. Já nevím, jak on to teď má,” uvedl Čížek Novinkám důvody, podle nichž je zřejmé, že za útoky na plakáty stojí právě Piráti.

Spojení Ivana Bartoše s antifašistickým extrémně levicovým hnutím se objevuje pravidelně. On sám se k tomu vyjádřil například před loňskými parlamentními volbami.

„Jsem liberál a pacifista. Být proti fašismu mi přijde správný. Ano, byl jsem na demonstracích v Praze - stejně jako jsem stál například u ubytoven v Krupce, kde pochodovali neonacisté. Nikdy jsem nebyl ani nejsem členem AFA ani žádné jiné ideové organizace kromě Pirátské strany,” psal v říjnu 2017 Bartoš.

Šéfem volební kampaně myslí Čížek marketéra Jakuba Horáka a jeho rok starý komentář na Facebooku. „My s Piráty teď připravujeme razantní úrok na SPD s cílem odlákat jim voliče,” píše se v komentáři.

Horák opravdu Pirátům volební kampaň pro loňské parlamentní volby připravoval. Nyní však sám kandiduje v Praze za TOP 09 a pracuje pro uskupení Spojené síly pro Prahu.

Horák: SPD jsou strašný košťata



To, že jeho spolupráce s Piráty skončila, potvrdil Novinkám jak Horák, tak i tisková mluvčí Pirátů Karolina Sadílková. „Po sněmovních volbách byla spolupráce ukončena. V současné době s ním nijak nespolupracujeme,” uvedla Sadílková.

Podle Jana Čížka je ale jedno, že jejich spolupráce dnes již neběží. „A co jako že to skončilo, tohle s nimi prostě připravili a my nevíme, na kdy to plánovali a jak to udělali,” doplnil Čížek v reakci na to, že Horák už s Piráty nespolupracuje.

Horák se brání tím, že vyzýval k tomu, aby voliči Pirátů a jiných demokratických stran přesvědčovali další lidi především argumenty na sociálních sítích a zbytečně se nedohadovali mezi sebou.

Jak to bylo doopravdy. SDÍLEJTE NEŽ TO SMAŽOU!!!!! Zveřejnil(a) Jakub Horak dne Úterý 14. srpen 2018

„SPD jsou strašný košťata. Tam nemluvím vůbec o billboardech, ale prostě jsem jako tehdejší volební stratég Pirátů vyzval jejich voliče, aby nemarnili čas bojem s demokratickou TOP 09 na sociálních sítích a místo toho sebrali nějaké hlasy SPD,” vysvětloval Novinkám Horák smysl svého příspěvku z loňského léta.