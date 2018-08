Radek Plavecký, Právo

„Je důležité, aby hlavně malé a střední obce věděly, že tady ta možnost je. Právě takové menší vesnice jsou nejvíce ohrožené a jsou tam lidé, kterým hrozí, že budou bez vody,“ uvedl v úterý přímo v jednom ze skladů v Čachovicích na Mladoboleslavsku předseda Správy státních hmotných rezerv Pavel Švagr.

Podle něj se nyní problémy se suchem řeší mnohem více než v posledních letech. „Za poslední tři roky jsme půjčili techniku desetkrát. Letos už jsme půjčili jedenáct kusů techniky do obce Píšť, další je v Žumberku na Pardubicku, cisterny si půjčují v Seči, na Dobříšsku si půjčili úpravnu vody,“ jmenoval Švagr aktuální výpůjčky.

Mnohé malé obce ale kromě sucha řeší i peníze. Za veškerou techniku se musí platit. Pouze, pokud by byl vyhlášen krizový stav, což by mohl vyhlásit kraj, měly by techniku zdarma.

„Zatím se za techniku platí, ale není to nijak vysoká částka, řádově je to několik tisíc korun měsíčně za jednu techniku,“ dodal Švagr. Státní správa poskytne obcím techniku, obec si pak musí sama zajistit vodu. Dost často se stává, že obec poptá cisternu, zjistí podmínky a nakonec se rozhodne koupit si vlastní klidně i starší levnější techniku.

I předseda bezpečnostní komise Svazu měst a obcí Antonín Kuchař potvrdil, že někdy starostové informace o této možnosti ani nemají. „Ne všude se tyto informace ke starostům dostaly. Přitom dochází k vysychání zdrojů. Měli bychom se soustředit na to, aby se více zdroje chránily,“ připomněl Kuchař.

Zatímco nyní obce řeší sucho, před časem si z hmotných rezerv půjčovaly cisterny, elektrocentrály nebo úpravny vody a další vybavení spíš kvůli povodním. Ve skladech je k dispozici kromě tohoto vybavení v podstatě všechno, co by v kritických situacích bylo potřeba, včetně potravin, pohonných hmot či léků. Voda ale ve skladech není.

„Zvažujeme, že bychom do rezerv vodu také zahrnuli. V Polsku například mají vodu v PET lahvích, my ale zvažujeme, že bychom šli jinou cestou. Spíše by měla být v podobě zakonzervovaných hlubinných zdrojů, než abychom skladovali kamiony balené vody,“ dodal Švagr.