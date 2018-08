Jindřich Ginter, Právo

„Začíná být nedostatek sena. Balík běžně stojí čtyři až šest stovek, ale už se toho chytají překupníci a viděl jsem ho i za patnáct set až dva tisíce. Jestli to takhle půjde dál, budu muset některé kusy porazit,“ říká 40letý Pavel, chovatel ovcí z Březin, malebné vísky u Poličky.

„Ještě nějaké seno máme, ale vypadá to, že budeme muset pár krav porazit. Je pak otázka, co to udělá s cenou masa. Hlavní je místní spotřeba, teprve pak co zbyde, pošleme vám na Prahu,“ dodává hospodář.

Dědeček s kosou



Zdejší kraj Ždárských vrchů přitom skýtal vždy vody dost, místní obyvatelé i chalupáři si nepamatují, že by si dělali starost o vodu a o krmivo pro hospodářská zvířata.

Ve vedlejší vísce Pustá Rybná, zpoza stavení u prastaré stodoly pod skromným kostelíkem, se vynořuje osmdesátiletý šlachovitý muž, s kosou pohupující se v ruce. „Jen aby ještě zůstala nějaká voda ve studni, tak málo je jí tam, že to nepamatuju ani jako děcko,“ říká.

Však také seno zabalené do bílých balíků místní střeží jako ostříži. „Slezte z těch balíků! To není nějaká skluzavka,“ volá rázně asi sedmdesátiletý koňák na Březinách do protější stráně na paní, která je na procházce se dvěma holčičkami, které si z balíků sena zabaleného do bílé fólie dělají dětský koutek. Paní se čertí, co že ji někdo sekýruje.

„Stačí malá díra do obalu a seno zplesniví,“ vysvětluje muž. Paní si nedá říci, neomluví se a pořád něco povídá o tom, že její děti díru do balíku neudělaly a že „dědkovi do toho nic není, co ona si s dětmi dělá“.

„Víš, kolik dá práce, než se to seno připraví? Je vidět, že se toho o životě ještě musíš hodně naučit,“ vyprovází jadrně chalupník nepokornou ženu.

Rubínově červená se šíří republikou



To, že cena sena roste se suchem, se projevilo už před dvěma lety, kdy podle informací časopisu Zemědělec tehdy vzrostla cena například v Jihočeském kraji o 90 až 100 procent.

Fakt, že ze slámy je žádané zboží, lze vidět i na bazarových portálech. „Prodám posledních jedenáct balíků,“ hlásí jeden z inzerentů z Teplic.

Letošní sucho, to není jen nějaké to léto bez deště a pár přeháněk to nespraví. Potvrzují to zprávy a aktuální mapové animace na odborně zpracovávaném portálu Intersucho.cz. „Vláhový deficit v půdě opět zesílil a zasahuje až na drobné výjimky celé území. Jádro nedostatku vláhy je na východ od osy řeky Vltavy s nejhorším stavem v oblasti východních a severních Čech a na Českomoravské vysočině, ale také v oblasti povodí řek Moravy a v západních Čechách. Na většině území hladina mělkých podzemních vod dosahuje silně až mimořádně silně podnormálního stavu,“ popisuje počátek měsíce Intersucho.cz.

I laika, kterému pořád teče voda z vodovodu, mrazí při pohledu na animaci na tomto webu v čase za poslední čtyři týdny, jak se rubínově červená skvrna značící extrémní sucho šíří republikou.

Stačí se pak podívat z jihočeských přehrad na největší zásobárny pitné vody a je jasné, že i ta nezávadná voda z vodovodu nemusí být už vždy samozřejmostí, že úpravny mají co dělat, aby sinice dostaly z vody pryč. Třeba Vltava se na horních tocích jen zelená.

Zelený latex v Brdech



Šokující je pohled na Padrťské rybníky v Brdech, kolem nichž cedulky hlásají Zákaz koupání – zdroj pitné vody. Ještě loni se hladina jen třpytila. Letos jsou oba rybníky hustě zaneseny sinicemi. A to tak, že se kameny na břehu barví jako latexem vylitým z plechovky.

Přitom rybníky jsou relativně vysoko, kolem žádná pole, z nichž by jim mohla do vody pronikat hnojiva, jen lesy a místa zaniklých vesnic. Žili zde lidé, ale před válkou, než se z oblasti stala střelnice, ráj pro přírodu. A dnes ze zákona chráněná krajinná oblast.

„Lidi to asi ještě tak naplno nevnímají, ale už jsem včera zaznamenal zájem o stavební pozemek z naší nabídky u Rakovníka, kde pán volal, že ho na něm zaujaly dva zdroje vody – 30 metrů vrtaná studna, která je vydatná, a obecní vodovod na hranici pozemku,“ řekl Právu makléř ze středočeské realitky.

„Popisoval jsem mu hezké okolí, ale to ho ani tak nezajímalo. Ptal se hlavně na to, zda v té studni je dost vody, a že než by uzavřel smlouvu, musí mu majitel ukázat, že tam opravdu voda je,“ dodal realitní makléř.