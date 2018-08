Novinky, ČTK

Rusů v Česku postupně přibývá. Tvoří sedm procent cizinců v zemi. Letos na konci června mělo povolení k pobytu 37 303 občanů Ruské federace, téměř 60 procent z nich mohlo v České republice zůstat natrvalo. Na konci loňského roku mělo povolení ještě 36 840 Rusů, v roce 2011 to bylo 31 533.

Zástupce Rusů v radě vlády pro národnostní menšiny v poslední výroční zprávě o menšinách uvedl, že většina Rusů se do Česka přestěhovala proto, aby unikli autoritářskému režimu ve své vlasti. V Rusku jsou například pronásledovány sexuální menšiny, Rusy najdeme i mezi účastníky festivalu Prague Pride.

Cizinci v ČR 1. Ukrajinci 120 tisíc 2. Slováci 113 tisíc 3. Vietnamci 60 tisíc 4. Rusové 37 tisíc 5. Němci 21 tisíc 6. Poláci 20 tisíc 7. Ostatní 162 tisíc Zdroj ČSÚ

Podle ruského zástupce jsou sice Rusové k nové vlasti loajální, ale kvůli propagandě ruského režimu se komunita rozštěpila. Dělí ji především názory na ruskou okupaci části ukrajinského území nebo členství Česka v Evropské unii (EU) a NATO.

„Jde o projevy propagace autoritářských systémů a politiků směřujících k totalitě,” dodal ruský zástupce s tím, že obrana proti profesionální a dobře financované propagandě je zatím neúčinná.

Stále více Rusů má zájem o české školy



Podle statistik jsou tři z deseti Rusů jsou v Česku kvůli práci a podnikání. Téměř 40 procent představují studenti. Přes dvacet procent jich přijelo za rodinou. Kolem deseti procent tu je z humanitárních důvodů. Každý pětadvacátý žadatel o azyl či ochranu v Česku pochází z Ruska.

Stále větší zájem mají Rusové o studium na českých vysokých školách. Pokud se vzdělávají v češtině, nemusí za výuku na veřejných školách stejně jako Češi platit.

V roce 2003 vysokoškolské vzdělání v Česku získávalo 418 občanů Ruska, jen tři z nich si studia hradili. Celkem Rusové tvořili tři procenta zahraničních studentů. V roce 2016 představovali už téměř 14 procent. Stali se tak druhou nejpočetnější skupinou zahraničních posluchačů hned po Slovácích. Školy měly 5906 ruských studentů, studium si platilo 353 z nich.

V roce 2016 pracovalo v Česku 10 990 lidí z Ruska. Zaměstnání z nich mělo 8290 a 2700 podnikalo. V roce 2010 firmy v ČR zaměstnávaly 2488 lidí z Ruska, živnostenský list mělo 1228 Rusů.

I 50 let po vpádu ruských vojáků převládají antipatie

Březnový průzkum Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM) ukázal, že 50 let poté, co vojska Varšavské smlouvy v čele s Sovětským svazem vtrhla do tehdejšího Československa a zahájila jeho násilnou okupaci, převládají k Rusům u Čechů antipatie nad sympatiemi.

Rusové jsou nesympatičtí více než 33 procentům lidí nad 15 let, sympatičtí 25 procentům. Téměř 40 procentům dotázaných jsou lhostejní. Podle autorů průzkumu se za pět let, co se situace sleduje, názory Čechů a Češek nezměnily.

Vojska vpadla na československé území před půlnocí 20. srpna 1968. V prvním sledu to bylo 100 tisíc vojáků, postupně se okupační armáda rozrostla na 750 tisíc příslušníků.

Autentické záběry z okupace v srpnu 1968 v Praze

Koncem 80. let byli sovětští vojáci v Česku v 67 posádkách, na Slovensku v 16. Řadu oblastí jako Milovice nedaleko Prahy měli plně k dispozici.

Část sovětských jednotek opustila zemi v květnu 1989 při plánovaném snížení počtu ozbrojených sil SSSR. Vyjednávání o odsunu sovětských vojsk pak začala krátce po listopadu 1989. Do konce června 1991 se z československého území stáhlo 73 500 sovětských vojáků a 39.921 členů jejich rodin. V prosinci 1991 se rozpadl Sovětský svaz. Hlavním nástupnickým státem se stala Ruská federace.