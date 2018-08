zpe, Novinky

„ODS tradičně když je v opozici navrhuje daně snížit, když je ve vládě, daně navyšuje. ODS kritizuje návrh deficitu a sama navrhuje jeho zvýšení o 100 procent,“ zkritizoval premiér.

Občanští demokraté ve čtvrtek předložili do Sněmovny návrh, podle kterého by se zrušila superhrubá mzda a zavedla by se jedna sazba ve výši 15 % z hrubé mzdy. ODS podotkla, že současná vláda má zrušení superhrubé mzdy ve svém vládním prohlášení, a tudíž by měla návrh podpořit. To se ale očividně nestane.

„Návrh ODS je nereálný slib,“ podotkl Babiš. „Naše vláda proti tomu chce zavést skutečnou daňovou úsporu, základní sazbu daně ve výši 19 procent z hrubé mzdy, což je o 1,1 % méně než dnes,“ řekl Babiš Novinkám.

Stálo by to 75 miliardy, říká Schillerová



Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) už v dubnu řekla, že vláda navrhne zrušit superhrubou mzdu příští rok s účinností od roku 2020. „Návrh ODS na 15 % z hrubé mzdy a bez solidárního zvýšení dnes odpovídá rozpočtovému dopadu 75 miliardy korun,“ dodala Schillerová.

Vláda by oproti ODS chtěla zavést 19procentní sazbu, jak uvedl Babiš. Zachována by měla být solidární daň se zavedením sazby 23 procent.

Superhrubá mzda se vyčísluje z hrubé mzdy zaměstnance, ke které se přičítá pojistné na zdravotní a sociální pojištění placené zaměstnavatelem. Superhrubá mzda je tedy přesným účetním nákladem zaměstnavatele na zaměstnance.