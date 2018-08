Barbora Zpěváčková, Novinky

Paní poslankyně, jaká je momentálně nálada v TOP 09?

Nálada je pracovní, chystáme se na volby. Do senátních voleb jsme postavili 14 kandidátů, ať už vlastních, nebo koaličních, snažili jsme se v obecních volbách postupovat podobně.

Narážím tím na spory mezi zakladatelem strany Miroslavem Kalouskem a současným předsedou Jiřím Pospíšilem. Vnímáte mezi nimi nějaké pnutí?

Je běžné, že jsou různé názory i ve stranách, které jsou jasně ideologicky zakotvené, což je případ TOP 09. Tento spor není významný, spíše tomu napomohla medializace. Je zcela unikátní situace, že oba bývalí předsedové jsou ve straně stále aktivní. To, že občas je nějaká výměna názorů, mi přijde spíše normální nebo prospěšné.

Miroslav Kalousek kritizoval Jiřího Pospíšila za to, že pochválil Andreje Babiše za postoj k Itálii a žádosti o pomoc se 450 uprchlíky. Chápete, jak to Jiří Pospíšil myslel?

Ten původní rozhovor, který Jiří Pospíšil dával Českému rozhlasu, jsem slyšela. Tam opravdu neříkal nějakou velkou chválu na Andreje Babiše. Mohlo tam dojít spíš k nějaké dezinterpretaci a nedorozumění, na které potom reagoval Miroslav Kalousek.

Myslíte si, že neslyšel ten původní rozhovor?

Z té reakce, kterou napsal na Twitter, jsem to tak vnímala.

Neměl by si ten rozhovor poslechnout, než začne šít do svého předsedy?

Podle mě není šťastné si tyto věci vyřizovat skrze média nebo sociální sítě a je to věc, která zavdává takovýmto otázkám, místo abychom se věnovali třeba programu TOP 09. Považuji to za malou bouři ve sklenici vody. Už to bylo mnohokrát přímo Jiřím Pospíšilem vysvětlováno, jak to myslel a jak se k tomu problému staví.

Myslíte si, že když to takto Miroslav Kalousek napsal na Twitter, tak tím někam nesměřoval? Nechtěl tím něco naznačit?

To je otázka na něj. V tuto chvíli to už je překonaná věc a byla to menší výměna názoru. Bylo by zvláštní, kdybychom na některé věci měli stejný názor. Každý má právo ten názor projevit.

Co se týče Jiřího Pospíšila, tak za těch devět měsíců udělal dost práce

Litovala jste někdy toho, že jste nekandidovala na předsedkyni TOP 09?

Nelitovala.

Nechybí vám jasnější leadership, jak o tom mluvil Miroslav Kalousek?

Nechybí. Co se týče Jiřího Pospíšila, tak za těch devět měsíců udělal dost práce na tom, abychom uspěli v komunálních volbách. Nebylo to jednoduché. Dohodnout se s některými bližšími partnery nebylo snadné, ať už se STAN, se kterými v Praze kandidujeme společně, nebo s KDU-ČSL. V malých městech spolupracujeme i s ODS a místními sdruženími. TOP 09 není žádnou mrtvou stranou, jak by ji rádi mnozí konkurenti viděli.

Váš předseda v rozhovoru pro MF Dnes nevyloučil, že by TOP 09 mohla v Praze spolupracovat s hnutím ANO. Máte stejný názor?

Nejsem příznivec toho, abychom dělali koalici s hnutím ANO v hlavním městě, ale vždy o tom rozhoduje kolektivně výkonný výbor. Osobně bych byla ráda, aby to vůbec nemuselo nastat. Uděláme všechno pro to, aby nemuselo dojít k tomu, abychom měli na stole tuhle jedinou možnost.

Je pravda, že pokud pro vás komunální volby nedopadnou úplně dobře, že se část TOP 09 bude snažit vyvolat mimořádný sněm?

O takových náladách ve straně nevím. Nespekuluji o tom, že by někdo něco takového plánoval. Ve chvíli, kdy ty volby dopadnou opravdu mizerně, tak je logické, a je to slušné v každé politické straně, aby vedení, které tu stranu do voleb vedlo, dalo k dispozici svoje funkce. Považovala bych to za běžnou praxi.

Vzdala byste se funkce ve vedení i vy?

Hodně se na tom podílím, takže bych to považovala za svůj neúspěch a nezříkala bych se odpovědnosti, kterou na tom nesu.

Co říkáte na novou ministryni práce a sociálních věcí Janu Maláčovou (ČSSD)?

Paní Maláčovou znám jako úřednici MPSV, vím, že v oblasti rodinné politiky a stárnutí je odbornicí. Moc bych si přála, aby se věnovala i věcem, které nejsou tak populární a pro které je nutná politická odvaha, a to důchodové reformě. To je opravdu jeden z nejpalčivějších současných problémů.

Lidé musí převzít část zodpovědnosti za své stáří

Jaké by bylo podle vás nejlepší řešení té důchodové reformy?

Ta reforma musí být přijata napříč politickým spektrem, je to věc na desítky let dopředu. Za Nečasovy vlády jsme zavedli druhý pilíř. Je nezbytné hovořit o tom, že lidé musí převzít část zodpovědnosti za své stáří. Ta cesta je taková, že umožníme lidem část z jejich výdělku spořit, jak oni uznají za vhodné. Ale je nutné, aby tam byly garance, aby peníze nebyly zneužity.

Ještě v srpnu bude mimořádná schůze Sněmovny kvůli důchodům. Vláda chce, aby tisíc korun navíc dostali důchodci nad 85 let, ale Senát to vrátil s tím, že tisícovku by měli dostat všichni, kteří jsou v důchodu 25 let a déle. Jaký návrh podporujete?

Podpořili jsme pozměňovací návrh, který mluví o počtu let v důchodu. My jsme se k tomu také klonili. Každé z těch řešení má své výhody a nevýhody, ale je to věc, která by mohla projít.