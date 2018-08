alf, cie, Právo

„To je příklad potoků na Vizovicku u Zlína. Letos na jaře jsme vysadili sto tisíc plůdků pstruha na horních tocích. V běžném roce pak z tohoto množství ulovíme tak deset tisíc kusů, letos je to pouze tisícovka. Chlapi jsou bezradní, někteří už ani nechtějí v dalších letech plůdky vysazovat, že je to zbytečná práce,“ přiznal předseda zlínské pobočky Moravského rybářského svazu Michael Javora.

Špatná je podle něj situace i na řekách, které mají podstav a voda v nich dosahuje i více než dvaceti stupňů. „Přitom za normálních podmínek má sedmnáct osmnáct stupňů, což rybám, hlavně lososovitým, svědčí. Teploty vody nad dvacet už vedou k dalším úhynům,“ dodal.

K těm dochází především ve městech po bouřkách, které svedou na silnicích ohřátou vodu do potoků. „Ryby pak při jezech takzvaně troubí, úplně lapají na hladině po vzduchu, protože čím je voda teplejší, tím méně má kyslíku,“ vysvětlil Javora.

Úhyny ryb v pražských rybnících



Ryby hynou i v Čimickém rybníce, ke konci července z vodní hladiny odstranili pracovníci Lesů hl. m. Prahy přibližně 150 kg mrtvých šupináčů. „Vzhledem k výhledům počasí na další dny odhadujeme, že úhyny budou na tomto i dalších pražských rybnících pokračovat,“ konstatovala mluvčí organizace Petra Fišerová.

Vlnu sucha podle ní odstartovalo nebývale horké léto v roce 2015. Počasí vedlo ke snížení hladiny spodních vod a s jeho následky se vodohospodáři musejí potýkat dodnes.

Hladina spodních vod, která obvykle plní funkci zásobárny pro vodní toky, je vyčerpaná a potoky a řeky nemají kde brát. „Kvůli tomu se snižuje i přítok nové vody do vodních nádrží. Voda v nich přestává proudit a stagnuje, což představuje potíže pro ryby a další vodní organismy, kterým proudění vody zajišťuje okysličování jejich životního prostředí,“ vysvětlila.

Jak dodala, vyhlídky na zlepšení situace na vodních tocích a nádržích může přinést jedině znatelné ochlazení a dlouhodobý lehký déšť. „Ovšem na to, aby se doplnily hladiny spodních vod do stavu před rokem 2015, by muselo pršet bez ustání po dobu několika týdnů,“ doplnila.