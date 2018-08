miv, Právo

„Kdyby nebylo zákona, který zakazuje prodej před prvním srpnem, byl bych tady již v pátek, nebo sobotu. Takto jsme něco posbírali v úterý minulého týdne a první burčák vypili doma,“ řekl Právu Machuča.

Platná legislativa nastavila mantinel, jenž se letos ukázal být nesmyslný. Burčák lze nabízet k přímé lidské spotřebě mezi 1. srpnem a 30. listopadem kalendářního roku, v němž byly vinné hrozny sklizeny, pokud je částečně zkvašený hroznový mošt ve stavu kvašení. Machuča zvažoval, jestli neustoupit, a nejít s mokem na trh jako s částečně zkvašeným hroznovým moštem, tedy pod názvem, jak se smí prodávat pití ze zahraniční suroviny, záhy ale zjistil, že ani to výklad zákona neumožňuje. A protože lidé chtějí burčák a ne „cosi“ se složitým názvem, musel počkat.

Kdyby mohl, Machuča by první burčák prodával už poslední týden července

FOTO: Milan Vojtek, Právo

„První hrozny, ze kterých jsem dělal před týdnem burčák pro sebe, měly čtrnáct stupňů cukru. Ty, ze kterých je dnes nabízený burčák, jsem sbíral v sobotu a měly patnáct stupňů cukru. Dnes už jsme sbírali hrozny a měly šestnáct. Zatím to jde co tři, čtyři dny, to stupeň navíc,“ říká Machuča, který se specializuje právě na burčák.

„Radost a veselí z Moravy a Čech”



A protože pravidelně začíná s prodejem jako jeden z prvních, jezdí řadu let na tři stále stejná místa, je pod kontrolou potravinářské inspekce. Zatím pokaždé bez závad. Jen tedy bez prvenství v sezóně, protože zákonem omezený termín umožnil i dalším nabídnout burčák.

„Jasně, že kdyby ten zákon nebyl, byl bych tu už pár dnů. Zákon nás letos omezil. Jestli je nutná změna? Pokud to bude častěji, pak by bylo záhodno. Jestli to má být jednou za deset let, tak to přežijeme,“ říká Machuča.

Vinaři jsou proti restrikcím



„Co se zákona týká, jakákoliv restrikce je zbytečná, raději než měnit termíny, tak je klidně můžeme zrušit,“ přimlouvá se za likvidaci zjevně zbytečných omezení místopředseda Asociace vinařů České republiky Jiří Maděřič. Proč zbytečné normy, když příroda se rozhodla jinak?

Maděřič současně apeluje i na konzumenty. Mají se zajímat o původ hroznů a upřednostnit burčák, tedy mok skutečně pocházející od našich vinařů. „Lidé by měli burčák vnímat jako přírodní produkt, je to radost a veselí z Moravy nebo Čech. Jen je třeba dbát na skutečný původ a uvědomit si, že koupí burčáku podporujete tuzemské zemědělce a krajinu, kdežto u částečně zkvašeného hroznového moštu jde podpora do zahraničí,“ připomněl vinař.

První burčák je pochopitelně opět z voňavé odrůdy Irsai Oliver. Machuča jej nedaleko Pasohlávek, Lednice a Valtic prodává za cenu sedmdesát korun za litr.

„Místa prodeje po léta neměníme. Nemáme to zapotřebí, za svým si stojíme a lidé se vrací. Až dojde Irsai, přijde na řadu Muškát moravský,“ řekl vinař.