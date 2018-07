Karolina Brodníčková, Právo

BigMedia je společníkem akciové společnosti BigBoard, o níž Právo informovalo v souvislosti s podezřením na podplácení dnes už bývalého vysokého pražského úředníka, který se podílel na smlouvách s reklamními společnostmi včetně BigBoardu. [celá zpráva]

SPD si nechala od společnosti BigMedia vypracovat návrh volební kampaně na měsíce srpen a září. Na srpen BigMedia hnutí nabídla 163 billboardů a bigboardů, na září 391. Mezi nimi je však řada ploch, o jejichž legalitě lze pochybovat. Od 1. září loňského roku totiž platí povinnost odstranit billboardy od dálnic a silnic prvních tříd. [celá zpráva]

V nabídce figuruje například bigboard na D1 u Velkého Meziříčí ve směru na Prahu. BigMedia za jeho pronájem na měsíc září požaduje 114 tisíc bez DPH. Hned o pár kilometrů dál stejným směrem nabízí za stejné peníze na D1 další bigboard u Měřína, další pak ve směru na Brno u Jabloňova. Ani jeden podle prospektů společnosti nestojí v „zastavěném území“.

My určitě nenabízíme plochy na dálnicích, protože to není možné Lenka Benetková, obchodní ředitelka BigMedia

Za 123 tisíc bez DPH poskytuje pronájem bigboardu na dálnici D1 u Kunic, 114 tisíc bez DPH si účtuje za billboard na D10 u Mladé Boleslavi. Vydělávat chce BigMedia i na billboardech, které stojí u silnic prvních tříd. Například na silnici u Starých Dobrkovic na Českokrumlovsku požaduje BigMedia za billboard v září 14 tisíc korun bez DPH.

Když na to Právo upozornilo předsedu SPD Tomia Okamuru, okamžitě návrh kampaně ze svých stránek nechal stáhnout. Prý tam byl zveřejněn omylem. „Děkuju za upozornění. Hned to budeme reklamovat. Už jsem volal člověku, který to má na starost. Já jsem nezkoumal každý billboard,“ řekl Právu.

Podivoval se i ceně, která byla u billboardů uvedena. „To je ceníková cena, já jsem na to koukal. Reálná cena, kterou máme nasmlouvanou, je poloviční nebo třetinová. Aspoň si to myslím já, ale nevím,“ doplnil.

Ťok: Je to nemorální



Obchodní ředitelka firmy BigMedia Lenka Benetková popřela, že by firma nabízela nelegální billboardy. „My určitě nenabízíme plochy na dálnicích, protože to není možné. Pokud tam nějaké plochy jsou, tak jsou možná vyňaty z restrikce. Co se týká detailů obchodu, to vám nemůžu sdělit,“ řekla Právu.

Na otázku, zda si je jistá, že všechny nabízené billboardy stojí v souladu se zákonem o pozemních komunikacích, dodala: „Myslím si, že ano. Mám jednání, nemůžu dlouho hovořit. Pokud vím, tak určitě plochy na D1 vůbec nenabízíme. Pokud tam jsou nějaké plochy, tak musí být vzdálené od D1.“

Jenže podle fotografií, které k nabízené kampani firma BigMedia hnutí SPD připojila, jsou billboardy přímo u komunikací. Hranice silničního ochranného pásma dálnice je pro reklamu 250 metrů, u silnic první třídy 50 metrů od osy vozovky.

Informace znepokojily ministra dopravy Dana Ťoka (ANO). „Tomu nerozumím. My se snažíme billboardy odstranit. Připadá mi to naprosto nemorální a neetické. Nerozumím tomu,“ řekl Právu s tím, že se na celou věc ministerstvo podívá.

Po platnosti zákona o pozemních komunikacích, který platí od 1. září loňského roku, by měly zmizet od silnic a dálnic tři tisíce poutačů z celkového počtu 25 tisíc. Jejich provozovatelé se však brání jejich odstranění, místo toho vylepili na billboardy české vlajky. [celá zpráva]