zpe, jas, Novinky

„Našli jsme nějakou dohodu na další postup. Jsou to argumenty proti argumentům, určitě to nevyřešíme rychle. Dobré je, že strany, které moc nekomunikovaly, se dohodly na nějakém postupu. Důležité je, že těm lidem nehrozí vystěhování a došlo k dohodě,” uvedl po jednání Babiš.

Záznam: Vyjádření po jednání mezi bytovým družstvem Svatopluk, sdružujícím část bývalých klientů H-Systemu

Zlínský hejtman a senátor Jiří Čunek, který se v kauze H-Systemu angažuje od roku 2013, řekl, že lidé se nemusí vystěhovat do 30 dnů, jak rozhodl Nejvyšší soud.

„Do vyřešení sporu se nebudou muset stěhovat, konkurzní správce to nebude uplatňovat,” prohlásil Čunek.

Nový posudek



Dalším ze závěrů jednání je, že do konce srpna se bytové družstvo Svatopluk dohodne se správcem na novém znaleckém posudku. „Měl by to být znalecký ústav, není to znalec, ale znalecký ústav. Padlo tam několik návrhů znaleckých ústavů, které známe,” dodal Čunek.

Vyjádření ke kauze H-system před jednáním

Družstvo nabízelo konkurznímu správci za odkup domů 10,5 miliónu korun. [celá zpráva]

Monsport doposud nabízel v rámci vyrovnání v konkurzu odkoupení domů, které si lidé sdružení v družstvu Svatopluk za vlastní peníze sami dostavěli, za 140 miliónů.

„Pan Monsport by měl mít rozum a měl by chtít, aby byl ten konkurz co nejdříve vyřešen, aby tady nezůstaly rozvaliny a lidi bydlící na ulici,” řekl ještě ráno před jednáním Čunek.

Jsem slušný člověk a není moje povaha, abych někoho vyhazoval na dlažbu Josef Monsport

„Jsem slušný člověk a není moje povaha, abych někoho vyhazoval na dlažbu,” prohlásil po jednání Monsport.

„Jsem brán jako všemocný muž toho konkurzu, ale o tom, jak to bude nakonec, si rozhodne věřitelský výbor a konkurzní soud. Ale shodli jsme se, že pokud máme zachovat soudní prostředí, tak odložme zbraně,” řekl.

Monsport se na kompromis netvářil



Ještě před jednáním se ale Monsport moc netvářil, že by přistoupil na nějaký kompromis. Prý se musí držet zákona. „Zákon stanoví, že se prodává za ceny obvyklé, pokud udělám něco jiného, budu sám stíhán pro porušování povinnosti při správě cizího majetku. To si každý může přečíst v zákoně,” řekl před schůzkou.

Čunek to následně rozporoval. „Je tady jedna věc, kterou by měla veřejnost vědět - není to tak, že zákon říká, jak se přesně v konkurzu postupuje při vyjednávání o cenách,” konstatoval senátor.

„Řídí se to klauzulí, že mají postupovat s péčí řádného hospodáře,” podotkl. Je prý přesvědčen, že premiér by měl pomoci dosáhnout kompromisu.

Pan Monsport by měl mít rozum, aby tady nezůstali lidi bydlící na ulici Jiří Čunek (KDU-ČSL)

Senátor Jiří Čunek (KDU-ČSL)

FOTO: Petr Horník, Právo

Vystěhovat se má 60 rodin



Nejvyšší soud minulý týden vyhověl dovolání, které Monsport podal v souvislosti s dostavbou bytových domů částí klientů zkrachovalého H-Systemu.

Soud konstatoval, že zhruba 60 rodin by se z osmi domů v Horoměřicích, které si po krachu společnosti dostavěly, mělo do měsíce vystěhovat, neboť nemovitosti spadají do konkurzní podstaty H-Systemu. Lidé sdružení v družstvu Svatopluk vystěhování odmítají a hodlají se obrátit na Ústavní soud. [celá zpráva]

Politici v reakci na soudní verdikt hovoří o nespravedlnosti a předhánějí se v návrzích, jak celou záležitost vyřešit. [celá zpráva]

Premiér Andrej Babiš (uprostřed) na setkání bývalých klientů zkrachovalého H-Systemu, členů bytového družstva Svatopluk v Horoměřicích

FOTO: Michal Krumphanzl, ČTK

Babiš tvrdí, že by bylo skandální, kdyby lidé skončili na dlažbě. [celá zpráva] V neděli se dokonce zúčastnil jednání družstva Svatopluk a uvedl, že se celou záležitostí bude zabývat vláda.

O svá práva se hlásí i další klienti zkrachovalého H-Systemu, kteří neměli možnost si domy dostavět. [celá zpráva]