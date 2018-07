Jakub Bartosz, Právo

Už týden vědí, že do měsíce se musí vystěhovat. Dodnes si tuto variantu nepřipouštějí. Redaktor Práva se byl v pátek po několika dnech podívat, jak situaci zvládají poté, co opadl největší šok. Našel poklidnou čtvrť.

Většina z přibližně 150 lidí, kterých se situace týká, chodí stále do práce, řada z nich je ale v důchodovém věku a jsou doma.

Odkup ano, ale za rozumné peníze

„Od začátku jsme se chtěli vykoupit z konkurzní podstaty,“ vypráví jeden z obyvatel Richard Stadler (76). Lokalita s osmi sdílenými domy prý byla původně ohodnocená na 10,5 miliónu korun, cena ale během soudního řízení táhnoucího se leta vystoupala.

Konkurzní správce H-Systemu Jozef Monsport nabízí v rámci vyrovnání v konkurzu odkoupení domů, které si lidé sdružení v družstvu Svatopluk za vlastní peníze sami dostavěli, za 140 miliónů. Jejich obyvatelé by tak museli doplatit ještě 2,5 miliónu korun, s tím ale nesouhlasí.

Richard Stadler s manželkou

FOTO: Jan Handrejch, Právo

„Divím se, že správce uvažuje v cenách současných. Kdyby ten konkurz trval ještě deset let, tak to bude o sto, dvě stě, tři sta procent dražší? Co je to na nesmysl?“ stěžuje si Stadler.

Dávali jsme nabídky na odkup, ale jemu je to pořád málo. Richard Stadler

„Jak může chtít na důchodci, který si zaplatil tohle dvakrát, takové nehorázné peníze?“ ptá se.

Lidé z Horoměřic jsou podle něj připravení dále jednat o možném odkupu, jde jim ale o „rozumnou cenu“. „Dávali jsme nabídky na odkup, ale jemu je to pořád málo,“ dodává Stadler.

Správce Monsport již dříve uvedl, že se řízení musí řídit zákonem o konkurzech, každopádně po 23. srpnu, kdy se mají podle rozhodnutí soudu rodiny vystěhovat, nehodlá dělat nějaké unáhlené kroky. [celá zpráva]

Vyzval také dotčené obyvatele Horoměřic, aby se spojili s jeho právní kanceláří. Podle Stadlera je to informace z médií a na schůzku se nechystá. „Nikdy nedal žádnou nabídku, tedy kromě té poslední, že nám to prodá za 140 miliónů. Bude prodávat naše domy a byty za současnou cenu, ale my jsme je za takovou cenu nestavěli, to bylo před dvaceti lety, a jestli to neumí pochopit, tak je mi líto,“ dodal.

Obyvatelé odkazují rovněž na to, že jim původní konkurzní správce, právník Karel Kudláček, umožnil dostavbu domů, což ale podle aktuálního rozhodnutí Nejvyššího soudu nebylo posvěceno konkurzním soudem.

Stadler namítá, že lidé měli dostatečný doklad o tom, že mohou pokračovat ve výstavbě. „Nic protizákonného jsme neprovedli a nikomu nic nedlužíme, to jsou všechno naše peníze,“ je přesvědčený Stadler.

Jak se bude případ vyvíjet, ukáže následující týden, kdy se má hned v pondělí sejít konkurzní správce s lidmi ze Svatopluku, přičemž prostředníkem v jednání bude premiér Andrej Babiš (ANO). [celá zpráva]