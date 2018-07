Novinky

„V Litoměřicích jsem ve vazbě strávil dost času. (...) Když to úplně zjednoduším, umístění věznice uprostřed města je naprosto nevhodné, čili jedno z možných témat, podotýkám okrajových, je i to, že Litoměřice by si toto měly vyřešit,” řekl LN Rath.

Za stěžejní téma označil budoucnost zdravotních zařízení v kraji, a to z obav z jejich překotné privatizace. „Nikdo tomu nečelí a nepřichází s alternativním návrhem. (...) A to je parketa, ve které jsem vždy byl poměrně silný,” uvedl muž, kterému v červnu potvrdil soud za přijetí úplatku a manipulaci se zakázkami trest 8,5 roku vězení. [celá zpráva]

Za koho a zda vůbec bude kandidovat, se Rath rozhodne o víkendu. List v této souvislosti zmiňuje blok bývalé europoslankyně Jany Bobošíkové. Rath pouze potvrdil, že vede jednání mimo jiné i s tímto subjektem.

O imunitu nejde



Rath nyní čeká, jak dopadne jeho odvolání v korupční kauze. Úspěchem ve volbách by získal imunitu, je však pravděpodobné, že by ho kolegové vydali ke stíhání. Podle listu navíc při jeho inteligenci není pravděpodobné, že by ve své zvolení vzhledem k jeho široce medializované korupční kauze skutečně věřil.

Primárním cílem je tak nejspíš získat publicitu a prostor k tomu, aby mohl muž dlouhodobě se prezentující jako oběť politické zvůle, útočit na vyšetřovatele v čele s vrchní žalobkyní Lenkou Bradáčovou či soudce Roberta Pacovského. „Ano, je to další téma,” potvrdil bývalý hejtman LN.

Policie Ratha zadržela v roce 2012 na ulici, v krabici u něj našla sedm miliónů v hotovosti. [celá zpráva]

Policisté uvedli, že zakročili navzdory poslanecké imunitě „bezprostředně po spáchání trestného činu”. Při domovních prohlídkách policisté následně našli u Ratha další desítky miliónů korun.

Rath svou vinu od počátku odmítá a v soudním procesu předvedl již řadu právních kliček. Hraje se zejména o legálnost odposlechů, které tvoří klíčový důkaz.