Jan Menšík, Právo

Podle serveru by banka měla současně získat ve Fair Creditu majetkový podíl.

Proč by se slovenští miliardáři Patrik Tkáč a Ivan Jakabovič ze skupiny J&T zajímali právě o firmu, která je ve stamiliónových ztrátách? Je známo, že J&T na Starém Městě v Praze vlastní hotel InterContinental s přilehlou piazzettou, na níž má v úmyslu postavit komerční budovu, což by jí mohlo přinést stamiliónové zisky.

Zatím se to nepodařilo pro odpor místních obyvatel a také kvůli současnému územnímu plánu, který neumožňuje plochu zastavět. Všechno by však mohlo být jinak, pokud by nové vedení Prahy schválilo návrh nového metropolitního plánu, podle nějž je piazzetta už zastavitelná. A hnutí ANO by mohlo být po podzimních volbách na magistrátu výrazným hlasem.

Hájí se obchodním tajemstvím

Na dotaz Práva, zda Fair Credit a J&T Banka opravdu jednají o úvěru a následném vstupu banky do firmy, se zástupci obou společností odmítli vyjádřit. „S ohledem na bankovní tajemství nebudeme dotazy komentovat,“ řekla Právu mluvčí J&T Banky Monika Veselá.

S odkazem na obchodní tajemství odmítl vyjádření i Tomáš Konvička z Fair Creditu.

Sám Stuchlík se v případě Fair Creditu označil pro Právo za pouhého pasivního investora a menšinového vlastníka firmy, který se na chodu firmy nijak nepodílí.

„Petr Stuchlík má ve firmě přibližně dvacetiprocentní podíl, ale na jejím řízení se nijak nepodílí, ve firmě fyzicky nikdy nebyl a ani nehovořil s nikým z našich zaměstnanců,“ řekl Právu Konvička s tím, že Stuchlíkovi doposud nepřišla z firmy ani koruna.

V rozhovoru pro deník E15 v dubnu letošního roku uvedl Stuchlíkův obchodní partner a spolupodílník Martin Nejedlý (nejedná se o M. Nejedlého, který je poradcem prezidenta - pozn. red.), že firma je ve ztrátě 350 až 400 miliónů korun.

Nejedlý je podle Stuchlíka majoritním akcionářem Fair Creditu, který je považován za dvojku na českém trhu v poskytování nebankovních půjček přímo do domu. Úroky jsou proti běžným bankovním úrokům mnohonásobně vyšší. Konvička výši úroků vysvětluje vysokými náklady na provoz a vymáhání splátek.

Do černých čísel se firma od svého založení v roce 2013 dostala až loni, kdy zaznamenala kladný hospodářský výsledek ve výši přibližně tři milióny korun. Petr Stuchlík je spoluzakladatelem společnosti Fincentrum, kterou se snaží v současné době prodat.