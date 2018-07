Jan Rovenský, Právo

Proč jste se rozhodl vstoupit do kauzy H-System? Oslovilo vás družstvo Svatopluk?

Byla to moje iniciativa, protože večer jsem se v televizi díval na debatu správce konkurzní podstaty Monsporta a zástupce bytového družstva Svatopluk pana Junka. Ve středu v osm ráno jsem se společně s ministrem spravedlnosti Kněžínkem setkal s panem Monsportem a vyslechl si jeho pozici, v 9.30 za námi přišel pan Junek s právním zástupcem.

Ptali jsme se, co jako zástupci státu pro ně můžeme udělat, a pan Junek nás požádal, abychom se stali mediátory sporu. Obraceli se na nás i další občané, abychom to řešili. Ani jsme schůzku nechtěli medializovat, ale novináři se to stejně dozvěděli.

Jaký jste si ze schůzek odnesl pocit?

Je evidentní, že jde o znepřátelené strany, které jsou na sebe celkově alergické. Každá má také jiné představy o ceně – správce to vidí na 140 miliónů, představa lidí, kterých se to týká, je 38 miliónů. Správce argumentuje zase podvedenými lidmi, kteří ani nebydlí. Takže je to dost složitá kauza.

Co v tom můžete jako premiér udělat, když do rozhodnutí soudu nemůžete mluvit?

Samozřejmě že musíme postupovat podle zákonů, můžeme se ale snažit přesvědčit obě strany, aby svá stanoviska sblížily.

Na pondělí jsem svolal schůzku správce konkurzní podstaty, měl by dorazit i zástupce věřitelského výboru a přijde i zástupce dotčených lidí s právníkem. Je ale potřeba, aby lidé podali stížnost k Ústavnímu soudu s žádostí, aby ÚS rychle rozhodl o odkladu vystěhování, čímž by se získal čas na posouzení celé záležitosti. Jistě je třeba respektovat rozhodnutí soudu, ale pevně doufám, že ÚS rychle rozhodne o odložení vykonatelnosti.

Jak tedy kauzu hodnotíte?

Je neuvěřitelné, že se ta kauza táhne 20 let. Je to podvod na lidi, někteří nebydlí, i na ty, kteří své bydlení dostavili svépomocí. Ti, kteří nebydlí, chtějí, aby správce konkurzní podstatu ztržnil, aby dostali nějaké peníze. Zástupci družstva zase obviňují správce, že prodával velké majetky pod cenou, což on popírá. Proto nechci hodnotit historii.

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ale považuji za absurdní. Chápu, že to pro lidi musí být šok, zvlášť když soudy předtím rozhodly v jejich prospěch. Lidé své domovy opustit nechtějí, náhradní bydlení odmítají a považují to za velkou nespravedlnost. Tomu naprosto rozumím.

Jenže reálně hrozí, že lidé budou muset do měsíce opustit své domovy. Dovedete si představit, že by lidi policie vynášela na dlažbu?

Nedovedu si to představit a podle toho, jak jsem s ministrem spravedlnosti jednal se správcem, tak si myslím, že ani on s tím nepočítá. Bylo by to skandální a absurdní.

Psali mi někteří lidé, včetně mého kamaráda, abychom zorganizovali sbírku, ale zatím to není v tom stadiu. Nejdřív je třeba dořešit vztah mezi konkurzním správcem a lidmi, kterých se rozhodnutí soudu týká.

Co ale když dojde k nejhoršímu? Měl by zasáhnout stát?

Stát pochybuji, nemá na to titul. Na jedné straně jsou podvedení lidé, co tam bydlí a investovali do toho peníze, na druhé další okradení klienti, kteří chtějí, aby správce co nejvíc ztržnil konkurzní podstatu.

V takové fázi, že by došlo k nejhoršímu, nejsme. Musíme najít nějaký kompromis. Ale jak jsem říkal, byl jsem osloven jedním kamarádem, že bychom mohli společně založit nějakou sbírku, a vím, že naši lidé jsou velice solidární a že by se našlo obrovské množství občanů, kteří by pomohli, kdyby došlo na lámání chleba.