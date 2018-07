Barbora Zpěváčková, Novinky

Jak se vám zatím vládne se sociální demokracií?

Myslím, že v pohodě. Těch vlád nebylo moc, momentálně pan Hamáček a pan Staněk mají dovolenou, paní Maláčová přijde poprvé příští pondělí. Pan Toman chodí, řešili jsme spolu kůrovce.

Je to velký rozdíl proti vládě, kterou jste měli s ČSSD pod vedením Bohuslava Sobotky?

Obrovský. Hlavně v komunikaci s panem předsedou Hamáčkem. Píšeme si smsky, občas si zavoláme, řešíme spolu věci, byli jsme spolu na summitu NATO. S bývalým premiérem jsem nekomunikoval vůbec, on komunikoval formálně, psal dopisy.

Víte, jestli ČSSD už nějak pohnula se situací na ministerstvu zahraničí? Pan Hamáček pořád opakuje, že se to nějak vyřeší, ale už to trvá měsíc.

Nemám informace. Čerpá teď dovolenou. Myslím, že přijde na poslední vládu před vládními prázdninami. Ale jsme v kontaktu, řešili jsme i pomoc Řecku.

Dáte mu nějaký termín, do kdy to má vyřešit?

Určitě ne. To ministerstvo funguje, jsou tam náměstci, státní tajemník. Tu zahraniční agendu z hlediska EU dělám já na úrovni premiérů aktivně, tam nevidím problém, že by ministerstvo strádalo. Na vládě byl pan náměstek Tlapa. Funguje to.

Říkáte, že ministerstvo nijak nestrádá, ale ta situace není úplně standardní, aby jeden člověk řídil dva resorty. Nebo to je podle vás dlouhodobě udržitelné, že to takhle potrvá třeba až do konce funkčního období?

Tak ve světě jsou i premiéři, kteří jsou zároveň ministři financí nebo ministři zahraničních věcí. Nevím přesně kde, ale vím, že ve Švýcarsku mají jen sedm ministrů. Není to tak zásadní, že by to vládu negativně ovlivňovalo.

Nejreálnější scénář je jaký?

Pokud pan předseda nepřesvědčí pana prezidenta, tak asi bude muset přijít s nějakým novým jménem.

Už jste spolu nějaká jména s panem Hamáčkem diskutovali?

Ne.

Video

Andrej Babiš o KSČM

Říkáte, že jste lídrem evropské zahraniční agendy. Nebojíte se, že vám dají v Evropě takříkajíc sežrat, že jste přivedl zpátky k moci komunisty?

Je to vůbec nezajímá, to je nesmysl. My se v zahraničí nebavíme o vnitropolitických záležitostech. Je zajímalo, jestli už je důvěra. Přiletěli jsme na summit NATO hned po jmenování vlády, tak mi všichni gratulovali, že už máme tu důvěru.

To, že vaše vláda vznikla za podpory komunistů, evropské politiky podle vás nezajímá?

Ne, to zajímá jenom novináře. Určitě ne. Je to skutečně nezajímá. Vliv komunistů na vládu není žádný.

Máte mezi sebou toleranční dohodu, umožnili vznik té vlády. To přece není nulový vliv.

Umožnili. Všichni chtěli, aby ta vláda konečně vznikla. Mohla to udělat i ODS. Mohli opustit Sněmovnu. Nemuseli jsme nic podepisovat s KSČM.

KSČM je normální strana. Není to KSČ z totalitního režimu

Štve vás to? Že jste se nakonec musel obrátit na KSČM.

KSČM je normální strana, která jde do demokratických voleb. Předpokládám, že budete souhlasit, že od revoluce máme demokratické volby. Říkám, pokud to někomu vadí, tak je měli po revoluci zakázat. KSČM je jiná, než byla KSČ. Volí si předsedu, je tam vícero kandidátů, jsou tam nějaké frakce, co vím. Není to KSČ z totalitního režimu.

Výroky některých představitelů KSČM o tom, že výpověď Milady Horákové byla vynucená nebo že okupace ČSSR v roce 1968 byla internacionální pomocí, to vám nevadí?

To mi vadí, to je nepřijatelné. Ale takové debaty jsme nevedli, debatovali jsme o programu. Ten program byl víceméně shodný s ČSSD.

Vrátím se k té původní otázce. Štve vás to, že jste se musel obrátit na komunisty?

Tak samozřejmě není to příjemné, jsme za to kritizováni. Ale znovu opakuji, že i Václav Havel byl zvolen hlasy komunistů. Pan Čalfa, významný komunista to zařizoval, aby pro něj hlasovali. Stejně pan Klaus byl zvolen hlasy komunistů. Pan Kalousek s nimi chtěl dělat vládu, i když to nedokončil. A pokud vím, KSČM měla vždycky vliv, měli dost poslanců. Pokud je někdo oslabil, tak jsme to byli my ve volbách.

Berete jako vlastní pochybení, že po tak krátké době skončili dva ministři vaší vlády, pan Krčál a paní Malá?

Vlastní pochybení... Máme koaličního partnera, navrhl pana Krčála. Co se týká paní Malé, netušil jsem, že mám až tak prověřovat diplomky, to by mě nenapadlo. Paní Malá měla jiné plusy, je to energická dáma, má tah na branku, je pracovitá, je komunikativní.

To stačí k tomu, aby člověk mohl být ministr?

Je důležité, aby to ministr dokázal řídit a aby byl týmový hráč. Pokud nemáte emoční inteligenci, můžete být génius, ale pak je to většinou problém.

Moje stíhání je na objednávku. Říkal jsem to x krát. Zkuste něco originálnějšího

Nepřijde vám paradoxní, že kvůli opisování v diplomkách rezignovali dva ministři a trestně stíhaný premiér zůstává v čele vlády?

Zkuste něco originálnějšího. Myslím, že k tomu trestnímu stíhání jsem se vyjadřoval x krát. Moje bývalá firma ty peníze vrátila, i když jsem byl několikrát kontrolován. Je to politicky motivované stíhání a je to na objednávku. Říkal jsem to už stokrát.

Video

Andrej Babiš o komunálních volbách

Hnutí ANO nalije do kampaně před komunálními volbami 150 miliónů. Proč tolik? Když to srovnám s ostatními stranami, ODS si vystačí se 40 milióny, ČSSD na to dá ještě méně.

Tak asi to vyplývá z té finanční situace ČSSD. Ty peníze, které investujeme, tak se hnutí rozhodlo. Jsou to peníze, které jsme vydělali, byli jsme úspěšní ve sněmovních volbách, tak asi proto.

Pokud bychom měli lepší výsledky v Praze, měli bychom už konečně pokoj od pana Kalouska

Nepřijde vám to hodně oproti ostatním stranám?

Je to hodně, mně se to taky nelíbí. Ale kolegové mě přesvědčovali, že je to potřeba, máme větší počet kandidátek v komunálu.

Je to potřeba kvůli tomu, že vám v Praze klesají preference?

S Prahou jsem historicky nespokojený. Když jsme čekali na výsledky sněmovních voleb, náš výsledek v Praze nebyl dobrý. Pokud bychom měli lepší výsledky v Praze, měli bychom už konečně pokoj od pana Kalouska. Ani TOP 09, ani STAN by se do Sněmovny nedostaly. Prolezly to o pár procent.

Čekali jsme od působení našich lidí v Praze víc

Co za tím je, že v Praze úspěšní nejste? Může za to primátorka Adriana Krnáčová?

Nechci to hodnotit, ale čekali jsme od působení našich lidí v Praze víc, i když to neměli lehké. To působení Zelených v rámci magistrátu, když bojovali proti investicím. Samozřejmě jsme si mysleli, že budeme úspěšnější. A je to i tím, že jsme měli takovou křehkou koalici.

Vyškrtal jste v Praze na poslední chvíli čtyři lidi z kandidátek.

Já jsem nic nevyškrtal.

Kdo to vyškrtal?

Rozhodoval výbor. Bylo to vyjednávání mezi pražskou organizací a výborem a našim týmem. Řekli jsme, že musíme jít do pražských voleb s novým týmem. Je tam nový manager, je tam bývalý ministr financí pan Pilný, hlavně je tam Patrik Nacher, skvělý poslanec a velice zdatný člověk, který se angažuje i ve společenských věcech.

Proč není Patrik Nacher v čele kandidátky, když ji původně vést měl? Vyhrál primárky, posvětil ho krajský sněm.

Dospěli jsme k tomu, že tam potřebujeme novou krev a že Patrikovi chceme pomoci s dalšími managery.

Stuchlík je bližší té pražské kavárně, která volí v Praze topku a Piráty

Myslíte si, že vám to pomůže?

Pan Stuchlík je asi bližší té pražské kavárně, která volí v Praze topku a Piráty. Ale možná pochopili, že po sněmovních volbách tyhle strany nechtějí přijmout odpovědnost. Piráti nechtějí vládnout, jenom kritizují. Jenom se vymezují, nemají žádný koaliční potenciál.

Nemyslíte si, že těmito kroky posilujete názor, že i když někoho posvětí sněm, vy si uděláte stejně to, co chcete?

To není o mě. Když jsme hlasovali, tak tu novou kandidátku podpořil i šéf krajské organizace pan Říčař. Já ještě stále můžu teoreticky udělat nějaké rozhodnutí samostatně, ale to jsem v historii hnutí nikdy neudělal. Není pravda, že já bych to změnil. To nebyla moje nominace, já jsem ho neznal. Ale v rámci vedení hnutí jsme se tak rozhodli. Je nový, a můžeme říct, ať nám Pražané dají druhý pokus, je tam nový tým, který je dobrý a ta trojice lídrů má šanci ty volby vyhrát.