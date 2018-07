ren, Novinky

Zaslání žádosti o omluvu v pondělí serveru Idnes.cz potvrdil Kalouskův právník Stanislav Balík s tím, že byly odeslány tři dopisy. Jeden do místa bydliště premiéra, druhý do Strakovy akademie a třetí do Poslanecké sněmovny.

Po Babišovi bude chtít omluvu především za jeho slova směřující k době, kdy byl Kalousek náměstkem na ministerstvu obrany. Babiš emotivní výroky pronesl 11. července z jednání mimořádné schůze Sněmovny, kdy jeho vláda žádala o důvěru.

„On rozkrádal ministerstvo obrany a zabil lidi přes padáky,“ kritizoval Babiš Kalouska za zakázku, kterou údajně podepsal na konci 90. let. Konkrétně se jednalo o vítěznou firmu Anex Cirus, která výběrové řízení na dodávku padáků vyhrála. V roce 1997 s jedním z padáků zemřel vojín Roman Prinich.

Kalouskovi byla tato věc mnohokrát vyčítána, ale nikdy se v této věci neprokázalo jeho pochybení.

Babiš se omluvit odmítl



Pokud premiér omluvu odmítne, bude zřejmě následovat i žaloba. Babiš už se dříve nechal slyšet, že se omlouvat nehodlá.

To, že Babišovy výpady nezůstanou bez odezvy, Kalousek oznámil už dříve. „Budu postupovat podle občanského zákoníku, nebudu to dělat on-line v přímém přenosu, předal jsem tu věc svému právnímu zástupci,“ řekl.

„Běžné urážky bych dokázal přejít. Ale pokud mě předseda vlády nepravdivě obvinil z trestných činů, to jsou výroky, které nemůžu nechat jen tak,“ vysvětloval Kalousek, proč se k takovému kroku rozhodl. [celá zpráva]

Vypjatý projev při žádosti o důvěru



Babiš na adresu Kalouska směřoval i další výtky. „Nevím, kolik má promile ožrala Kalousek dneska, zloděj zlodějský, nebudeš mě urážet a nebudeš mluvit o mých dětech,“ prohlásil dále Babiš, když reagoval na Kalouskova slova o tom, že křivě přísahá na zdraví svých dětí, podvádí a kňourá.

Babiš na zdraví dětí v minulosti přísahal v souvislosti s kauzou Čapí hnízdo, když před poslanci vysvětloval podezření z dotačního podvodu.

Babišovy výroky během mimořádné schůze byly hodně emotivní. Mnozí politologové jeho výstup hodnotili tak, že mu ujely nervy a ukázala se jeho pravá tvář. [celá zpráva]