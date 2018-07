Novinky

Eskalátor by mohl být opraven během jednoho až dvou dnů. Do té doby dopravce doporučuje cestujícím, aby k nástupu do metra využili sousední stanice Vysočanská a Palmovka.

Stanice se nachází u multifunkční O2 areny, kde se v těchto dnech naštěstí žádná akce neplánuje.

Stanice Českomoravská je pro vstup cestujících uzavřená. Důvodem je závada na eskalátoru.

Výstup cestujících z této stanice je bez omezení, vlaky ve stanici zastavují. Doporučujeme využití stanice Vysočanská. https://t.co/pggUYAJBZx — DPP (@DPPOficialni) 22. července 2018

Problémy s eskalátory v metru se v poslední době kupí. Před několika dny musela být kvůli jejich poruše na několik hodin uzavřena stanice Bořislavka. [celá zpráva]

Krátce před tím se po pouhém měsíci provozu zastavily kvůli chybě při montáži jezdící schody ve stanici Anděl. [celá zpráva]