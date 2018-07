Jan Martinek, Právo

„Projděte se ulicí ve Varšavě nebo v Praze. Tam nechodí vůbec žádní barevní lidé. Ti lidé (migranti) jsou během týdne pryč. Byli by pravděpodobně zbiti,” řekl nedávno šéf nizozemské diplomacie na uzavřeném jednání a dodal, že cizinci jiné barvy pleti nemají ve východní Evropě žádné vyhlídky na normální život. [celá zpráva]

Někteří čeští politici mu ale po zveřejnění jeho slov připomněli, že to byli právě nizozemští občané, kteří v Praze nedávno málem ukopali k smrti číšníka.

Pan ministr by se měl spíš zamyslet nad tím, že jeho turisti zbili do krve našeho číšníka Andrej Babiš

„Je to nesmysl. Pan ministr by se měl spíš zamyslet nad tím, že jeho turisti zbili do krve našeho číšníka,“ připomněl incident, který je stále v šetření, premiér Andrej Babiš (ANO). „Češi jsou solidární a tolerantní, ale o tom, kdo bude u nás pracovat a žít, budou rozhodovat naši lidé. Ne politici jiných zemí,“ řekl Právu premiér.

„Vypovídá to o tom, že Prahu nezná,“ vyjádřil se k Blokovi pro Právo vicepremiér, ministr vnitra a zahraničí Jan Hamáček (ČSSD).



Výrok Stefa Bloka ostře odsoudil i lídr SPD Tomio Okamura, Češi podle něj rasisté nejsou. „Jsou to jeho domněnky a je to nevhodné. Dělá z nás nekulturní zemi na periferii a z Čechů rasistický národ,“ řekl Právu Okamura.

„Lidé z asijských zemí se tu nikdy nesetkali s rasismem,” uvedl lídr SPD. V rozhovoru pro Novinky vloni v říjnu si přitom postěžoval, že kvůli svému japonskému původu zažívá rasismus na vlastní kůži. [celá zpráva]

„Jestli se tu někdo choval nevhodně, tak to byli nizozemští občané, kteří kopali do hlavy ležícího Čecha, který se nemohl bránit,“ řekl Okamura.

Místopředseda ODS Martin Kupka, který slova ministra zahraničí rovněž odsoudil, si při té příležitosti šťouchl i do české vlády.

„Vyjádření nizozemského ministra zahraničí je opravdu nešťastné. Obzvlášť ve světle událostí z počátku května, kdy v Praze skupina Nizozemců napadla několik lidí,“ napsal Právu Kupka. „Za normálních okolností by se měl ministr zahraničí ČR proti takovému vyjádření okamžitě ostře postavit. Bohužel ale není jasné, který sociální demokrat zrovna úřad vede,“ dodal Kupka sarkasticky.

Za útok se styděl

Podle předsedy TOP 09 Jiřího Pospíšila je názor nizozemského ministra absurdní. „Jsme mírumilovná, tolerantní společnost,“ řekl Právu.

Přitom právě Blok v dubnu vyjádřil lítost nad incidentem, při kterém skupina Nizozemců surově napadla číšníka z restaurace v centru Prahy. Šéf nizozemské diplomacie tehdy prohlásil, že se za své spoluobčany, z nichž dva jsou stále v české vazbě, stydí.

Podle listu De Volkskrant šéf nizozemské diplomacie na uzavřeném setkání s nizozemskými zaměstnanci mezinárodních organizací 10. července hovořil především o migraci a jejím řešení. Uvedl mimo jiné, že se v EU nikdy nemůže prosadit koncept centrálního rozdělování uprchlíků mezi jednotlivé členské země.

„Východoevropané s tím nebudou nikdy souhlasit,“ řekl Blok s tím, že i kdyby se přece jen podařilo členské státy na východě EU přesvědčit, problém by to nevyřešilo.

Blok kritizoval také koncept multikulturalismu. „Jmenujte mi příklad jediné multietnické nebo multikulturní společnosti, kde původní obyvatelstvo stále žije – takže Austrálie a Spojené státy vypadávají, protože původní obyvatelstvo tam bylo vyhlazeno... Neznám takovou,“ řekl Blok.

Když z publika zazněla jako příklad mírové multikulturní společnosti bývalá nizozemská kolonie Surinam, označil to Blok za odvážné tvrzení. Jihoamerická země je podle něj ve skutečnosti „failed state“, tedy zhroucený stát. „A to má hodně společného s jeho etnickým rozdělením,“ dodal.

Úspěšným multikulturním státem podle nizozemského ministra zahraničí není ani Singapur, který si migranty dobře vybírá a „nepouští do země chudé“. „No, možná na uklízení,“ dodal Blok. Na žádost televize Zembla o vysvětlení Blok řekl, že jeho cílem bylo zčásti vyvolat reakci přítomných a vyslechnout si jejich zkušenosti.

Rasové útoky v Česku Fyzické útoky z rasových důvodů v Česku míří spíš na Romy než na cizince. V listopadu 1997 dva skinheadi napadli dva Súdánce. Jednoho muže dvakrát bodli do břicha, ten na následky zranění zemřel. Druhému přeřezali šlachy na ruce. Vrah dostal 13,5 roku. Pražská policie letos obvinila tři mladíky za loňské napadení 36letého Afričana v tramvaji. Afričan dlouhodobě žije v Praze a po útoku skončil v nemocnici.