Jan Menšík, Právo

Trestní oznámení se podle Blaška týká sekce správních činností a sociální politiky, pod kterou spadá odbor rodinné politiky a politiky stárnutí. Maláčová ji vedla od června 2015 až dosud.

A právě Maláčová se údajně podílela na tom, že přidělování dotací určených například na podporu seniorských organizací v letech 2017 a 2018 místo zaměstnanců ministerstva kontrolovali externisté. Na ministerstvu prý tehdy nebylo dost vlastních pracovníků.

Blaško tvrdí, že na to přišel vnitřní audit nařízený Němcovou, který našel závažná pochybení v postupech úředníků a doporučil, aby se věc řešila vnitřním kárným řízením.

„Když za mnou přišli, že tam jsou nesrovnalosti a chyby, tak jsem nechala všechny postupy u všech dotačních titulů na sekci dvě prověřit interním auditem. Ty výsledky byly závažné,“ řekla Právu Němcová, která resort vedla od konce loňského roku.

I na Janu Maláčovou ječeli, že ji dostanou ´do tepláků´ Michaela Marksová, exministryně práce a sociálních věcí

„Ani státní tajemník, ani nadřízená náměstkyně v těchto věcech nekonali, tak jsme podali trestní oznámení, jinak by to šlo za námi,“ doplnil ji pro Právo Blaško. Podle něj se kárné řízení mělo týkat hned tří ředitelů odborů ministerstva z celkem šesti lidí. Na otázku Práva, zda mezi nimi měla být i Maláčová, odpověděl: „Ano“.

Napjaté vztahy

Sama Maláčová ve čtvrtek Právu vzkázala, že se dosud s podaným trestním oznámením z pozice úřednice nemohla seznámit. Vyjádřit se chce až po schůzce s prezidentem Milošem Zemanem, která se uskuteční příští týden, kdy má být jmenovaná ministryní poté, co ve funkci musel kvůli plagiátorské kauze skončit nástupce Němcové Petr Krčál (ČSSD).

Nový náměstek na ministerstvu Povšík však Blaškova slova označil za lež. „Není pravda, že se v auditu objevilo jméno paní Jany Maláčové. Kdo to tvrdí, lže. Ostatně vyznění celého auditu jasně říká, že k podávání trestních oznámení není důvod. Je to celé nějaká podivná hra paní Němcové,“ napsal Právu přes tiskový odbor Povšík.

Na ministerstvu je přitom veřejným tajemstvím, že mezi Němcovou a Maláčovou panovaly velmi napjaté vztahy. Prý na sebe někdy i křičely.

Maláčové se ve čtvrtek zastala i bývalá ministryně práce a sociálních věci z let 2014 až 2017 Michaela Marksová-Tominová (ČSSD). Obě se znají z dřívějšího působení nejen na ministerstvu ale i v sociální demokracii.

Úřad v rozkladu



„Němcová a její lidé šikanovali zaměstnance. Ona a náměstek Blaško vyhrožovali skoro všem od náměstků po poslední referenty, zastrašovali je. Řada z nich raději odešla na nemocenskou a čekali, jak to dopadne a zda nastoupí někdo nový. Pokud by Němcová neskončila, nejspíš by řešila hromadné výpovědi,“ prohlásila v rozhovoru pro server Info.cz. „Ten úřad je neskutečným způsobem v rozkladu. Ostatně i na Janu Maláčovou ječeli, že ji dostanou ´do tepláků´,“ sdělila.

Maláčová podle ní disponuje všemi předpoklady k tomu, aby resort práce a sociálních věcí vedla potřebným směrem. Je vzdělaná, kompetentní, má dostatečný přehled v oboru, uvedla v rozhovoru.

Dvě oznámení spadla pod stůl

Trestní oznámení, které zmiňoval Blaško, je jedním z jedenácti, jež v minulých měsících ministerstvo podalo. Dvě trestní oznámení však již spadla pod stůl s tím, že se podezření na trestný čin nepotvrdilo.

Mluvčí ministerstva Barbara Hanousek Eckhardová ve čtvrteční tiskové zprávě informovala o tom, že policie jedno odložila, týkalo se možného neoprávněného přístupu k počítačovému systému. A v druhém případě nebyl podle státního zástupce důvod zahájit úkony trestního řízení.