Karolina Brodníčková, Právo

Například ODS počítá s částkou kolem 40 miliónů korun a SPD s 25 milióny. Centrála zadlužené ČSSD plánuje vydat pouze 10 miliónů korun, k nimž ale přibydou peníze, které si kraje a místní buňky ještě seženou.

Výdaje na kampaň pro volby na téměř 6300 radnic nejsou zákonem nijak omezeny, oproti volbám do Sněmovny, pro které platí limit 90 miliónů, nebo volbám do Senátu, v nichž smí každý kandidát pro první kolo utratit dva milióny korun a další půlmilión pro kolo druhé.

„V senátních volbách samozřejmě dodržíme povinné kvóty, celkem máme ale rozpočet asi na 150 miliónů komplet s komunálem. Nějakou část jarní kampaně jsme již měli, podzimní začne na přelomu srpna a září,“ řekl včera Právu hlavní manažer ANO a poslanec Jan Richter. Je to skoro 2,5krát víc, než kolik peněz hnutí vydalo na komunální a senátní volby v roce 2014. Tehdy utratilo 65 miliónů korun. Loňské klání o křesla ve Sněmovně vyšlo babišovce na 83 miliónů.

Kampaň povedou kandidáti hnutí především v ulicích, ale vsadit hodlá ANO opět i na billboardy, internetovou reklamu a inzerci v tisku. „Ale největší důraz bude na kontaktní kampaň. Kandidáti sami se musejí prezentovat mezi občany. Komunální volby jsou jiné než parlamentní. Je to víc o obličejích a lidech, kteří v obcích žijí,“ doplnil Richter.

Přidat si musí kraje i obce

V posledních volbách do zastupitelstev měst a obcí hnutí ANO bodovalo a obsadilo radnice ve všech větších městech, v Senátu však dosud drží pouze šest křesel. Do voleb chce ANO vyrazit ve všech 27 obvodech, všechny kandidáty však schválené zatím nemá. „Senát nám historicky moc nejde, takže budu rád za každého senátora, který by nám zvýšil počet členů v klubu,“ dodal Richter.

Druhá vládní strana, ČSSD, se kvůli horší finanční situaci musí uskromnit. Hospodaření strany loni skončilo v minusu 40 miliónů, straně navíc vypadly příjmy ze státních příspěvků za hlasy voličů a mandáty ve Sněmovně.

Předseda ČSSD Jan Hamáček. Jeho strana se bude muset během kampaně uskromnit.

„ČSSD vynaloží na kampaň k podzimním volbám částku do deseti miliónů,“ sdělil Právu mluvčí strany Petr Vurbs. Ještě na jaře přitom ekonomický manažer ČSSD Martin Starec počítal s částkou kolem 24 miliónů korun. Kampaň do vedení radnic obcí a měst si však z větší části budou financovat regionální organizace samy. Kolik peněz to celkově nakonec bude, strana spočítané prozatím nemá. V roce 2014 kalkulovala s výdaji pro komunální a senátní volby asi 60 miliónů.

Se skromnějšími výdaji počítá také ODS. „Celkové náklady na kampaň nejde v tuto chvíli vyčíslit, protože větší část výdajů hradí regiony, obce a kandidáti. Z centrálního rozpočtu zajišťujeme vedlejší podpůrnou kampaň, která nepřesáhne 10 miliónů korun,“ informovala Právo mluvčí ODS Jana Havelková.

ODS postavila tisíc kandidátek

Předseda poslanců Zbyněk Stanjura počítá s tím, že regionální organizace ODS přispějí dohromady částkou kolem 20 až 30 miliónů korun. „Stavíme zhruba tisíc kandidátek. Zejména ve větších městech vyjde kampaň na půl miliónu až tři milióny korun. Takže odhaduji, že kolem 30 miliónů by to mohlo být dohromady. Účtovat budeme až po kampani,“ řekl Právu.

Senátní volby vyjdou ODS zhruba na dalších 12 miliónů korun, strana staví 18 vlastních kandidátů, další podporuje. Podoba kampaně závisí na tom, jak si ji jednotlivé regiony udělají.

Šéf poslanců ODS Zbyněk Stanjura počítá, že strana utratí kolem 30 miliónů.

Decentralizovanou kampaň budou mít i lidovci. Z ústřední kanceláře na senátní volby půjde pět miliónů korun, na komunální volby 1,2 miliónu korun a jeden milión korun strana utratí za kampaň v Praze. Zbylé peníze si místní buňky obstarají samy. Heslem lidovců ve volbách bude „Senát jim nedáme“. „Ostřejší kampaň začne na podzim. Kandidáti mají naplánované různé akce a setkávání s lidmi. Je to v jejich režii,“ řekla Právu mluvčí KDU-ČSL Denisa Morgensteinová.

Piráti chtějí vyhrát v Praze

Centrála pirátů věnuje na kampaň dva milióny korun, zbylé finance si dodají regionální buňky. Intenzivní kampaň bude především v Praze, jejíž organizace hodlá do voleb vložit tři milióny korun. „Tam máme ambici volby vyhrát. Máme polepy na tramvajích, určitě budeme mít bannery na sloupech, pojedeme ostrou kontaktní kampaň a věnovat se budeme sociálním sítím, kde je voličská základna pirátů,“ řekla Právu mluvčí Karolína Sadílková.

Podobu kampaně bude mít na triku volební výbor, v jehož čele sedí poslanec Mikuláš Ferjenčík. Strana už v 60 mutacích rozeslala do 60 měst své Pirátské listy, které budou kandidáti rozdávat ve stáncích. Jejich druhá verze vyjde v září.

SPD investuje do voleb dohromady částku asi 25 miliónů korun. „Odhadujeme to v podobné výši jako pro sněmovní volby. Kandidujeme ve více než 200 městech a obcích a obsadit chceme všechny senátní obvody,“ poznamenal šéf SPD Tomio Okamura. Kampaň chce vést strana zejména v ulicích, doplní ji však i billboardy a letáky či reklamní předměty, jako např. trička. „V září se billboardy budou pohybovat ve stovkách, aby to bylo zajištěno v celé republice,“ dodal Okamura, který kampaň sám řídí.

Předseda TOP 09 Jiří Pospíšil

Hnutí STAN do komunální kampaně vloží 15 miliónů korun, do senátních dalších 2,5 miliónu. „Čísla ovšem nejsou konečná. Budou se ještě měnit v závislosti na tom, kolik samotní kandidáti získají na darech,“ poznamenal mluvčí STAN Tomáš Pergl. Oficiální celorepublikové zahájení kampaně plánuje hnutí na 4. září.

„Zpátky na vrchol“

TOP 09 vloží z celostátního rozpočtu do předvolební prezentace v obcích 5,5 miliónu korun, dalšími třemi milióny podpoří kandidáty do Senátu. Regionální buňky i kandidáti si však budou shánět sponzory sami.

Horkou fázi kampaně strana spustí 6. září. Už nyní představila dvě volební hesla. Pro komunální volby „Postavíme se za vás“, na celostátní úrovni pak zní heslo „Back2Top“. „Tedy zpátky k topce, zpátky na vrchol,“ upřesnila mluvčí Lenka Brandtová.