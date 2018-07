Renáta Bohuslavová, Novinky

Je to týden, co jste s hnutím ANO podepsali tzv. toleranční dohodu. Proč jste ji podepisovali za zavřenými dveřmi, bez přítomnosti médií?

Protože každá dohoda, dokud není dojednáno všechno, tak není dojednáno nic. Všechny poslední věci jsme dojednávali až v to úterý, tedy den předtím, než bylo hlasování o důvěře vládě. A když jsme se dohodli, tak jsme ji podepsali a já jsem ji poté zveřejnil.

Nakonec v ní není žádná zmínka o postech v dozorčích radách státních a polostátních firem pro KSČM. Nicméně původně to tam být zakomponováno mělo. Je to tak?

Ano, ale plénum Ústředního výboru po mediální masáži, že to nemáme chtít, zvážilo, že to nemá být předmětem jednání, a jestliže si to nepřeje strana, tak nemám žádný důvod to vyjednávat.

Video

Vojtěch Filip o postech pro komunisty ve státních firmách

Proč si to nepřeje strana?

Protože naši členové to vnímali tak, že by nás to mohlo poškodit.

Nicméně teď opět požadujete odstoupení Dana Ťoka (ANO) z pozice ministra dopravy, jelikož nyní nesouhlasíte třeba se změnami v dozorčí radě Českých drah (ČD). Souvisí to spolu tedy nějak?

Ne. To je nesmyslná spekulace. My jsme se postavili nikoliv proti změně v dozorčí radě ČD, ale proti tomu, jakým tempem má probíhat liberalizace železničního trhu.

Takže vám nevadí, že Dan Ťok udělal změny v dozorčí radě ČD?

Já jsem předpokládal, že to udělá.

Nevadí vám, že vy tam nemáte žádného svého člověka?

Když jsem to nevyjednával, tak jsem asi nic nepožadoval. Nevyjednávám žádné naše lidi.

A budete vyjednávat?

To ještě uvidíme.

Není to ten důvod, proč není KSČM spokojená?

Mně vadí spuštění liberalizace českého železničního dopravního trhu ve chvíli, kdy to ani Evropa nepožaduje, a já jsem přesvědčen o tom, že ČD mají být nejdříve stabilizovány, než se sem pustí jiní dopravci.

Vždy jednám s respektem k názoru jiných, to je totiž dar demokracie

Jak velkým problémem to pro vás je? S ohledem na toleranční dohodu, kde se hovoří o tom, že v případě neshod je možné vyvolat dohadovací řízení.

V té toleranční dohodě je napsáno, že KSČM způsobí, že vláda dostane důvěru. To je otázka jednoho pozitivního hlasování ve prospěch vzniku vlády s důvěrou. Potom už je jen tolerance vlády. Znamená to, že od prvního dne může KSČM rozporovat jakýkoliv krok vlády a bude se chovat jako politická strana, která tu vládu toleruje. Tohle je postup, který je hlavní myšlenkou dohody o toleranci.

Necítíte se trochu hozeni přes palubu hnutím ANO?

Ne.

Video

Vojtěch Filip o tom, jaké má KSČM páky na hnutí ANO i o možném vyvolání hlasování o nedůvěře vládě

Věříte, že vám hnutí ANO pomůže prosadit vašich avizovaných sedm programových priorit?

Buď vláda bude mít prostředky na prosazení sedmi priorit ve státním rozpočtu a my je tam nejpozději 30. září uvidíme. Mám na to vynikající nástroj, hlasování každý rok o státním rozpočtu.

Myslíte už letos?

Ano.

Co všechno tedy podle vás musí být do tohoto 30. září předloženo?

To nechte na nás. Já to vím, ale nebudu to partnerovi sdělovat před jednáním. Teď vláda získala důvěru a dovolte nám, abychom jednali s hnutím ANO, jak to bude ve státním rozpočtu zajištěno.

Řekl jste, že hlasování o rozpočtu. Jak moc je to pro vás důležité?

To je úplně zásadní, protože je to základní zákon státu na každý rok.

Samozřejmě, nicméně ten může projít i bez vašich hlasů.

To může.

To znamená, že tam ty vaše priority stejně být nemusí. Co přijde potom?

V tom případě hnutí ANO vypovědělo dohodu o toleranci a my máme volné hlasování například při hlasování o nedůvěře.

Ani to nemusí ve výsledku stačit.

Ale podívejte se na ostatní politické strany. Některé se na to úplně těší.

Vláda přišla žádat o důvěru v situaci, kdy má na dvou ministerstvech jednoho člověka, Jana Hamáčka (předseda ČSSD) i problémy v resortech spravedlnosti a práce a sociálních věcí. Vypadá to, že vláda má problémy ještě dřív, než vůbec zasedla do Strakovy akademie.

Já jsem o tom jednal s předsedy obou politických stran a řekl jsem, že bude trvale střet zájmů v oblasti zemědělství, protože i když Andrej Babiš své majetkové podíly předal do svěřeneckých fondů, tak přesto na něj bude tlak.

Druhé je ministerstvo zdravotnictví, protože podnikatelské aktivity Andreje Babiše ve svěřeneckých fondech směřovaly i tam.

Máte pocit, že ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) není dostatečnou zárukou pro to, aby ohlídal střet zájmů pana premiéra?

Mladého pana ministra sleduji a budu opravdu zvědav, jestli bude schopen střet zájmů řešit.

Myslíte si, že je loutkou Andreje Babiše?

To si nemyslím.

Tak proč si myslíte, že by nebyl schopen to ohlídat?

Na některé věci musíte mít nejen vzdělání, ale i zkušenosti.

Vojtěch Filip

FOTO: Novinky

Máte i jiné páky na hnutí ANO?

Samozřejmě.

Existuje nějaká tajná dohoda mezi komunistickou stranou a hnutím ANO?

Ne.

Vůbec o ničem?

Neexistuje. Jediná dohoda je ta, která byla zveřejněna, a podle té se budeme chovat.

Co říkáte na to, že by Andrej Babiš měl být v čele rady vlády pro boj s korupcí?

To je jeho rozhodnutí jako předsedy vlády. Tady můžu říct, co mi vadí. Dlouhou dobu jsme upozorňovali na korupční jednání jiných politických stran, upozorňovali jsme na problémy s privatizací, nikdo nebral komunistickou stranu vážně. Když to uchopil Andrej Babiš, tak mu ti lidé uvěřili. 30 procent voličů přišlo k volbám a dalo mu hlas. Mě to mrzí.

V podstatě říkáte, že Andrej Babiš převzal vaši rétoriku a dokázal s ní uspět.

Ano, to říkám a mrzí mě to.

Zpět k tomu, že je Andrej Babiš předsedou rady pro boj s korupcí. On jako trestně stíhaný premiér, který čelí podezření z dotačního podvodu. Nepřijde vám to trochu problematické?

Ctím principy právního státu, a protože není odsouzen, tak na něj hledím, jako kdyby nebyl trestán.

Takže v tom nevidíte ani morální problém?

Morální problém je něco jiného než právní a já jsem řekl, že respektuji principy právního státu.

A v rámci toho morálního?

To nechte na jednání mezi mnou a Andrejem Babišem.

V rámci jednání o vládě se objevily dvě věci, v nichž jste neměl pravdu. Nejprve když jste hovořil o europoslanci Miroslavu Pochem (kandidát ČSSD na ministra zahraničí) a o tom, že hlasoval pro přijímání migrantů na základě kvót v rozporu s českou zahraniční politikou.

Já vám také to jedno hlasování ukážu.

Později se ukázalo, že to není pravda, to hlasování.

Našel jsem jiné hlasování, kde to pravda byla.

Vy máte ten důkaz tedy?

Mám to hlasování o té věci.

Můžete říct, z jakého bylo dne?

Myslím, že je to květen 2013.

Pokud Miroslav Poche i jeho kolegové z europarlamentu říkají, že hlasoval jinak, tak tady je nějaký rozpor. Někdo tady musí lhát. Pravda na některé straně být musí.

Výhrady vůči panu Pochemu jsem měl z několika důvodů. Zveřejnil jsem tento důvod, a pokud mám říct ten důvod, který, když jsem jednal s ČSSD, jsem nechtěl uvádět veřejně, tak je to to, že mně opravdu vadí kmotrovské praktiky pana Pocheho v Praze.

Jaké konkrétně myslíte?

Nebudu uvádět.

Takže ve vztahu k panu Pochemu a jeho hlasování v Evropském parlamentu jste lhal?

Ne.

ČTĚTE TAKÉ

Komunisté mydlí schody Pochemu na základě falešné zprávy

Druhá věc, která mě zajímá, je hlasování vašeho člena Zdeňka Ondráčka o důvěře vládě. On na hlasování nepřišel a vládu nepodpořil. Vy jste na tiskové konferenci po schůzi tvrdil, že jste o tom nevěděl, že o tom nevěděl ani předseda poslaneckého klubu Pavel Kováčik. Druhý den jste řekl, že o tom věděl. Pak jste řekl, že by měl Zdeněk Ondráček rezignovat na funkci ve výkonném výboru, později jste řekl, že jste to neřekl. Proč jste opět v této chvíli říkal rozdílné argumenty?

Jednal jsme s ním tak, že měl problém s hlasováním ve prospěch důvěry vládě. Na plénu ústředního výboru jako člen výkonného výboru už hlasoval ve prospěch důvěry vládě, a proto jsem byl přesvědčen, že tím zavázal i sám sebe. Nelhal jsem o tom, že jsem nevěděl, že nepřijde, protože to on mně nesdělil.

Trváte neustále na tom, že by se měl funkce ve výkonném výboru vzdát?

To je jeho věcí. Já jsem mu to řekl. To je jeho rozhodnutí, já ho musím respektovat, protože nejsem ten, který by tlačil někoho proti jeho vůli, ale svůj názor si zachovávám. Respektuji stanovy naší strany, tzn. že jediný, kdo může tohle navrhnout, je jeho mateřská okresní nebo krajská organizace.

Věříte tomu, že on podpoří všechny zákony, které komunistická strana bude prosazovat. Nebo bude rebelem strany?

To záleží na něm. Nemám k někomu apriorní negativní nebo pozitivní vztah. Vždy jednám s respektem k názoru jiných, to je totiž dar demokracie. Samozřejmě se snažím, aby KSČM působila jako jednotná politická strana, to je můj úkol jako předsedy strany.