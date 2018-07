Jiří Mach, Právo

Jak dlouho už se odhalování plagiátů věnujete?

Na tomto tématu jsem začal pracovat před více než deseti lety. Ale pro mě je podstatnější spíše transparentnost a zveřejňování vysokoškolských prací, aby byly dostupné na internetu, a ne zamčené v knihovnách, kde jsou před kontrolou chráněny. Zabývám se i odhalováním plagiátů u časopiseckých článků v angličtině. Tam se stává často, že někdo chce publikovat článek, který už třeba zveřejnil jinde dřív.

Kolik plagiátů už jste za svou kariéru objevil?

Několik. Otázkou je, co všechno počítat za plagiát. Občas tady v rámci VŠE objevím delší necitovaný odstavec, ale takto velké případy, jako byla paní Malá a pan Krčál, toho jsou fakt jednotky.

Jaký byl váš přínos při kontrolách prací paní Malé a pana Krčála?

K paní Malé jsem dohledal další zdroje nad rámec toho, co se nejdříve předpokládalo. Podobně tomu bylo i u pana Krčála. Česká televize mě požádala, abych provedl analýzu poté, co s první informací přišly Seznam Zprávy.

V ČT provádějí analýzy všech vyšších politiků, ale ne všechny texty jsou v automatizovaném systému. Dohledal jsem větší rozsah opisování než původně Seznam Zprávy upozorňovaly. ČT totiž používá jeden systém, já dva a pak to ještě procházím opravdu odstavec po odstavci. Je tam hodně ruční práce. A až ty výsledky ruční analýzy jsou podstatné.

Byl jste už požádán o analýzu prací i dalších vrcholných politiků?

Nebyl, a proto předpokládám, že se zatím nic závažnějšího nenašlo.

Pokud hned dva ministři byli usvědčeni z plagiátorství, lze očekávat, že podrobná kontrola vysokoškolských prací by dospěla k nějakým závratným číslům?

Procento zkopírovaných textů by se našlo u vícero studentů. Ale to není otázka, která by se měla řešit. Někteří lidé třeba potom ten titul vůbec nepoužívají a nejsou ani ve vrcholové politice. Důležité je, že vrcholný politik by měl mít za sebou morální odpovědnost, a když se u něj ukáže, že došlo k plagiátorství, tak je to vážný problém. Stávalo se, že studenti kopírovali texty, ale to nesnižuje vinu politika.

Takže o čem ta blesková odhalení svědčí?

Svědčí to jen o pochybení jedinců v jednotlivých případech. Ta pravidla nejsou nová a plagiátorství taky není nic nového. Plagiáty se nacházely vždycky, ale když to nebyli vlivní politici, tak se to tolik nemedializovalo. Teď je situace, že jsou noví ministři, provádějí se nové kontroly a objevují se tyto problémy.

Dá se jim ale dnes účinněji bránit?

Problém je s dostupností prací a jejich zveřejňováním. Často třeba soukromé školy nechtějí práce zveřejňovat, protože se možná obávají, že by se ukázalo, že ty práce mají horší kvalitu než práce studentů veřejných škol. Samozřejmě ani některé veřejné školy neumisťují své práce volně na internet.