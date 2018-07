Oldřich Danda, Radim Vaculík, Právo

Hasicí přístroje v obrněncích měly být naplněny špatným hasivem, a tím měla vzniknout škoda šest miliónů korun. Podle informací Práva vojenští policisté vyšetřují, že u dvou vojenských útvarů měly v letech 2015 až 2016 proběhnout revize protipožárních zařízení nezákonným způsobem.

Podnět o údajných nepravostech dostala od civilní osoby loni v říjnu inspekce ministra obrany. Ta to prošetřila a v únoru předala náčelníkovi hlavního velitelství vojenské policie „podezření ze spáchání trestné činnosti“.

Plněním tlakových lahví z protipožárních zařízení kontrolovaných bojových vozidel Armády ČR nesprávným hasivem může dojít k ohrožení osádky a škodě na majetku

„Předmětem (trestné činnosti) bylo úmyslné snižování požadavků na kvalitu u specializovaných prací prováděných na vojenské technice,“ stojí podle informací Práva v seznamu oznámení, které předala Šlechtová. Konkrétně mělo dojít k „plnění tlakových lahví z protipožárních zařízení kontrolovaných bojových vozidel Armády ČR nesprávným hasivem a tímto může dojít k ohrožení osádky a škodě na majetku“.

Armáda má ještě okolo 120 kusů bojových vozidel pěchoty (BVP), ještě letos by se ale měl rozjet nový tendr na pořízení 210 nových obrněnců za více než 53 miliard korun.

Generální štáb je v klidu

Informace Práva potvrdil mluvčí ministerstva Jan Pejšek. O jaké posádky a dodavatele mělo jít, nesdělil. „Bližší podrobnosti prováděného prověřování není možné v současné době sdělovat, aby nebyl narušen jeho průběh,“ řekl Právu. Dodal, že policie počítá, že prověřování ukončí v srpnu.

Bojové vozidlo pěchoty na archivním snímku

FOTO: Jan Kouba/army.cz

Generální štáb se k podezření a jeho prověřování nechtěl vyjadřovat. Podle armádní mluvčí Vlastimily Cyprisové vojákům ale nic nehrozí. „Protipožární zařízení ve vojenské technice jsou funkční, nedochází k ohrožení jejich posádek,“ sdělila.

Vojenská policie prověřuje od letošního roku také i zakázku na nákup izraelských radarů za 3,5 miliardy korun. Tento nákup je naprosto urgentní, protože izraelské stroje by měly nahradit 15 let přesluhující sovětské radary. Bývalý ministr obrany Martin Stropnický smlouvu chtěl podepsat už loni na podzim, ale kvůli volbám to neudělal. Podle důvěryhodného zdroje Práva policisté prověřují nestandardní postup úředníků, především pak jejich komunikaci s uchazeči o zakázku i mezi sebou v rámci úřadu.

Další bolavou zakázkou je nákup víceúčelových vrtulníků až za 12 miliard korun. Zakázka běží už několik let. Loni na podzim a v zimě proběhlo finále mezi nabídkou Itálie a USA. Hodnotící komise nakonec nikoho nevybrala, protože ani jeden uchazeč nesplnil požadované podmínky. Podle informací Práva policisté prošetřují „porušení zásad transparentnosti, rovného zacházení, zákazu diskriminace a možné porušení trestního zákoníku“.