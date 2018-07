Novinky, ČTK

„Rekonstrukce ulice by se měla posunout o čtrnáct dní a uzavřen by měl být jen jeden směr, nikoliv celá komunikace,” uvedl mluvčí magistrátu Martin Hofman, který tak potvrdil informaci Českého rozhlasu.

Dopravu na Žižkové komplikuje oprava Husitské ulice, která potrvá do listopadu. V březnu úplná uzavírka ulice způsobila v Praze 3 dopravní kolaps, nyní je už komunikace částečně průjezdná.

Tento týden v Praze vznikly výrazné dopravní komplikace, nejhorší situace byla v pondělí. V důsledku kolon měla problémy i MHD, tramvaje stály v centru v dlouhých řadách. Začala oprava Jiráskova mostu, Wilsonovy ulice a křižovatky Bulhar. Kromě Husitské pokračují práce i v Libušské ulici a příští týden začne mimo jiné oprava silnice K Barrandovu, která navazuje na Barrandovský most.

TSK se snaží opravy zrychlit



Technická správa komunikací (TSK), která má na starosti opravy pražských silnic, tento týden oznámila, že se pokouší práce na frekventovaných úsecích urychlit. Opravu vnitřního okruhu v Dobříšské ulici směrem do centra dokončila v úterý, tedy o šest dní dříve než bylo plánováno. Do konce týdne by chtěla stihnout opravy úseku ve směru z centra. TSK také otevřela další pruh v opravovaném úseku Wilsonovy ulice a jedná s firmou Strabag, která opravuje Jiráskův most, aby se na mostě pracovalo v dvousměnném provozu.

Magistrát pro letošek odložil plánovanou kompletní rekonstrukci Vinohradské ulice. Dopravní podnik pouze opravuje koleje v úseku mezi stanicemi Flora a Želivského. Dolní část ulice směrem k Národnímu muzeu se do konce roku opravovat nebude. Letos nebude výrazněji omezen provoz ani na Štěrboholské spojce.