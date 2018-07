kab, Právo

Právu to potvrdil předseda klubu poslanců Jan Chvojka po rychlém jednání klubu, které svolal ve 13 hodin. „Všech 14 ostatních poslankyň a poslanců je připraveno vládu podpořit,” řekl novinářům Chvojka po jednání klubu ČSSD.

Chovanec ve středu do Sněmovny nedorazil a na Facebooku oznámil, že tuto vládu nemůže podpořit. [celá zpráva]

Chovancovo rozhodnutí bude klub ČSSD podle Chvojky respektovat a nebude jej rozhodně vyzývat k odchodu. „Každý poslanec má volný mandát, vykonává jej podle svého nejlepšího vědomí a svědomí,” podotkl šéf klubu poslanců ČSSD. I místopředsedové strany Roman Onderka i Jaroslav Foldyna míní, že Chovanec má na svůj postoj právo.

Zimola: Má-li čest, odejde



Zimola se však domnívá, že by měl Chovanec rezignovat, pokud se nechce podvolit vůli členské základny, která vstup do vlády odsouhlasila ve vnitrostranickém referendu. Tlačit na Chovance však nebude. „Má-li tolik cti, o které píše, musí to udělat sám,” napsal Právu.

Podle Chvojky přijal zprávu o Chovancovi nelibě předseda Jan Hamáček. „Nebyl rád, protože to může vypovídat o určité nejednotě našeho klubu, ale pokud jde pouze o jednoho člověka, tak to není zásadní problém,” dodal Chvojka s tím, že jeden poslanec bude při hlasování o důvěře vládě chybět i v klubu ANO.

Chovanec bude navíc podle Chvojky hlasovat ve Sněmovně pro vládní zákony. „Určitě bude podporovat zákony, které z vlády vzejdou, žádný problém snad nebude,” dodal.

Poslanci ČSSD pod tlakem



Poslanci ČSSD jsou zavaleni textovými zprávami i vzkazy na internetu od svých kolegů či příznivců, kteří se snaží jejich rozhodnutí hlasovat pro vládu s hnutím ANO na poslední chvíli zvrátit. Tlak prý nyní umocnil právě Chovancův krok, který se rozhodl pro koalici ANO a ČSSD nehlasovat.

„Za tento týden přes tisíc e-mailů, SMS, dopisů,“ poznamenal pro Právo poslanec Ondřej Veselý, který sice patří k odpůrcům vlády, nicméně rozhodl se vyhovět vůli většiny členů ČSSD, kteří v referendu rozhodli do vlády vstoupit.

Znění zpráv se však v jeho případě prý různí. Píšou mu jak odpůrci vlády, tak i příznivci.

Pod tlakem jsou i ostatní poslanci. „Píše nám množství lidí, jestli si to také nechceme rozmyslet. Milan to svým rozhodnutím úplně odšpuntoval,“ řekl Právu poslanec soc. dem., který si nepřál být jmenován. „Pořád se o tom v klubu bavíme, ale nepředpokládám, že by se k Milanovi někdo přidal,“ uvedl.

Že se mezi poslanci v ČSSD něco dělo, naznačovala dopoledne i Hamáčkova častá nepřítomnost v sále Sněmovny, která jedná o vyjádření důvěry vládě. Hovořilo se původně o zhruba pěti odpůrcích společného kabinetu s hnutím ANO mezi poslanci ČSSD. Nespokojenost prý zaznívá zejména z pražské ČSSD, která hlasovala pro vstup do vlády v domnění, že v ní usedne její vlivný europoslanec Miroslav Poche na postu šéfa diplomacie.

Někteří poslanci zase začali litovat, že neposlechli v únoru prezidenta Miloše Zemana, který jim na jejich sjezdu radil, aby vládu ANO pouze podpořili a řekli si o posty náměstků. „Mohli jsme vládu kritizovat, nespojovat se s ní,“ poznamenal pro Právo zdroj.

Hamáček pod palbou



Jako pod sprchou negativních komentářů se ocitá na Facebooku předseda ČSSD a vicepremiér vlády Hamáček. „Styďte se, podvedl jste své voliče a přispěl jste svým osobním dílem k prohloubení politického dna v ČR. Jo a užijte si svoji chvilku slávy dvojmístného houpacího koně v této ostudné vládě bez morálky. Z tohohle hrobu už ČSSD nevstane,“ napsal například jeden uživatel.

Mnoho dalších však naopak spílá Chovancovi. „Melčák, Pohanka, Chovanec ... Ještě někdo chce být v tomhle “nóbl” seznamu?“ ptá se na Facebooku bývalý jihomoravský hejtman a stoupenec vlády s ANO Michal Hašek.