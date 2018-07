Oldřich Danda, Právo

Ve středu bude Sněmovna hlasovat o důvěře vládě ANO a ČSSD podporované komunisty. Vaše strana bude proti. Proč?

Důvodů je celá řada. Prvotní je ten, že po třiceti letech přivádí tato vláda k moci komunisty. S takovou vládou nechceme mít nic společného. Druhým důvodem, že premiérem bude trestně stíhaná osoba, Andrej Babiš. Česko si zaslouží jiného premiéra než člověka, který se potýká s trestním zákoníkem kvůli závažné kauze.

Pro Babiše to bude krvavé spojenectví

V čem jsou komunisté nebezpeční? Do vlády nejdou a svou podporou vlády pomohou vyřešit politický pat.

Pomohou ho vyřešit za významné programové ústupky. Komunisté nejsou žádní beránci, kteří by z čirého altruismu pomáhali vládnout Andreji Babišovi.

To bude pro Andreje Babiše velmi krvavé spojenectví. Komunisté si za to nechají politicky velmi významně zaplatit. Budou chtít funkce ve veřejné správě a ve státních podnicích. Budou mít velký vliv na činnost vlády.

Obáváme se hlavně, jaký budou mít vliv na zahraniční politiku. My prosazujeme prozápadní směřování a aktivní členství v NATO a EU, ale komunisté chtějí opak, tedy provýchodní politiku. Kvůli tlaku komunistů už nebudeme tak aktivními a viditelnými spojenci. Vezměte si už debatu kolem misí, kdy komunisté odmítali naši účast na misích v Pobaltí, protože si to nepřeje Rusko.

Ale v tomto se vláda může opřít o hlasy pravicových stran.

Je otázka, zda pomáhat Andreji Babišovi, když se ve své koalici neshodnou. On se dal do holportu s komunisty. A nemůže chtít po opozici, kdy se mu to hodí, aby mu pomohla. Je pravděpodobné, že v zásadních věcech, jako jsou zahraniční mise, pomůžeme. Ale těch věcí, do kterých budou chtít komunisté mluvit, bude přibývat.

Na druhou stranu z kritiky takové vlády můžete jen těžit a získat zpět přízeň voličů.

Z toho se nemohu radovat a parazitisticky počítat, že nám to pomůže zvednout preference. Nám jde hlavně o zájem země, a není v jejím zájmu, aby komunisté, kteří naši zemi zplundrovali ekonomicky, morálně, kulturně, se dostali znovu k moci.

Byl jste ministr spravedlnosti. Co říkáte tomu, že resort vede Taťána Malá, která má problémy s diplomovými pracemi? (Rozhovor se konal těsně před oznámením demise Malé.)

Paní Malá ještě nestačila být řádnou ministryní a kolem ní se vyrojila spousta skandálů. Nejde jen o diplomové práce, ale také o nepřijatelné servilní výroky ve prospěch Andreje Babiše, že by mělo být přerušeno jeho trestní stíhání po dobu, co bude premiér.

Paní Malá nemá ani standardní právnické vzdělání, bez kterého nemůžete v Česku vykonávat roli soudce, advokáta nebo notáře. I kdyby zůstala ve své funkci a politicky to přežila, tak se obávám, že místo aby se zaměřila na nutné reformy justice a potřebné zákony, musela by se většinu času věnovat obhajobě své osoby.

Ministr má být respektován soudci, státními zástupci, advokáty a notáři. Pokud si jí tyto profese nebudou vážit, tak je otázkou, co se jí v tak oslabené pozici podaří prosadit. Příkladem může být doktor Pelikán, kte­rý je renomovaný právník a vysokoškolský učitel, ale protože měl permanentní spory s právnickými profesemi, tak byl neúspěšný v prosazování změn.