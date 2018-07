Adéla Jelínková, Právo

Její rezignaci podle informací Práva požadují minimálně čtyři členové Legislativní rady vlády, které Malá nově předsedá, a stovky akademiků. Ze známějších jmen je mezi nimi například ústavní právník Jan Kysela.

Zatímco premiér Andrej Babiš (ANO) prohlásil, že celý problém Malé spočívá ve „tvrzení proti tvrzení“, přičemž doufá, že si Malá svou práci před poslaneckým klubem ANO „obhájí“ [celá zpráva], akademici podepsaní pod peticí takovou rétoriku zcela odmítají.

Podle mě je to už tak jasná situace, že nelze mlčet. Ministryně byla usvědčena člen Legislativní rady vlády Petr Bezouška

„Tady to není, jak říká pan premiér, tvrzení proti tvrzení, není to o tom, že by někde zapomněla citovat, ona opravdu musela jet ctrl+c, ctrl+v, přitom to kopírovala i s chybami. Tohle člověk nedělá neúmyslně. Podle mě je to už tak jasná situace, že nelze mlčet. Ministryně byla usvědčena,“ řekl Právu Petr Bezouška z Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a zároveň člen Legislativní rady vlády.

Právě Bezouška petici za rezignaci Malé před pěti dny vytvořil. Dnes má již přes dva tisíce podpisů.

Pro okamžitý odchod čtyři legislativci

Z Legislativní rady vlády volají po odvolání Malé vyjma Bezoušky rovněž Stanislav Kadečka z Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Jan Wintr z Právnické fakulty Univerzity Karlovy a Bohumil Havel z Ústavu státu a práva ČR.

O tom, že by se měla ministryně k problému postavit čelem, v minulých dnech mluvil i místopředseda rady Aleš Gerloch.

Ústavní právník a prorektor Univerzity Karlovy Aleš Gerloch

FOTO: Archiv Práva

V případě dalšího setrvání Malé v úřadu by Bezouška, jak potvrdil Právu, zvážil rezignaci. „Těžko by se mi pracovalo s někým, kdo se tohoto dopustil, a je vidět, že i akademická obec tento prohřešek vnímá velmi citlivě. Prošel jsem si všech dva tisíce podpisů a strašně mě překvapilo, že jsou napříč všemi vysokými školami – profesoři, docenti. Akademická obec to vnímá velmi silně a zásadně, zasahuje to opravdu všechny,“ pokračoval Bezouška s tím, že petici svým podpisem stvrdily také děkanky právnických fakult z Brna i Olomouce.

V petici mimo jiné stojí, že kauza opisování ministryně Malé rozhodně není mediální kampaní, na což premiér několikrát v médiích narážel.

„Tento fakt (plagiátorství Malé – pozn. red.) je ověřitelný a nejde o účelové nařčení s cílem paní ministryni diskreditovat. Nejedná se ani o kampaň vůči hnutí, jehož jste předsedou, neboť takto bychom vystoupili vůči každému bez ohledu na jeho politickou příslušnost,“ stojí v petici. Podle textu se Malá zdiskreditovala sama.

„Plagiátorství paní Malé je v první řadě deliktem, pošlapáním pravidel souvisejících s duševním vlastnictvím. Je však také nemorálním jednáním a je-li činění s cílem získání akademického titulu, pak i podvodem. Tímto se sama diskvalifikovala pro další působení ve funkci ministryně spravedlnosti,“ shrnuje text.

Kysela: Věřím těm, kteří prováděli analýzy

Ten podepsal i profesor ústavního práva Jan Kysela. „Jste-li členem vlády, zejména v čele ministerstva spravedlnosti, tak se asi dá očekávat, že o vás jako o osobě nejsou úplně pochybnosti – můžeme se lišit v tom, co má kdo mít za vzdělání, jestli má mít nějaké zkušenosti profesní nebo neprofesní, ale tohle se toho tak úplně netýká,“ odůvodnil svůj podpis Právu Kysela.

Expert na ústavní právo Jan Kysela

FOTO: Petr Horník, Právo

Stejně jako Bezouška ani on nesouhlasí s Babišovým prohlášením o střetu dvou tvrzení. „Já nemohu říct, že jsem ty diplomové práce četl, v tomhle smyslu se tedy spíš spoléhám na to, co psali ostatní, a zdá se mi, že tam to nebylo úplně na bází tvrzení proti tvrzení. Ledaže nevěříme těm, kteří ty analýzy prováděli, no a já jim nemám důvod nevěřit,“ vysvětlil Kysela.

Bezouška zatím stále sbírá podpisy, přičemž věří v jejich sílu. „Doufám, že petice dopad mít bude, ale to už je rozhodnutí dvou osob – buď paní ministryně odstoupí sama, nebo požádá o odvolání pan premiér pana prezidenta. V příštích pár dnech bych kontaktoval Úřad vlády a petici poslal panu premiérovi,“ sdělil Bezouška.

Malá se už nechala slyšet, že o rezignaci neuvažuje. „Považuji to za způsob, jak mě očernit a snížit mou důvěryhodnost. Vnímám to celé jako útok na Andreje Babiše skrze mě a na nově vznikající vládu. Ve vztahu ke svému studiu a psaní diplomových prací mám naprosto čisté svědomí a nevidím důvod k rezignaci,“ uvedla o víkendu.