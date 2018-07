zpe, Novinky

Na otázku, zda si je jistý, že pro vznik vlády budou hlasovat všichni poslanci ANO, ČSSD a KSČM, odpověděl, že ano. „Podepsali to, logicky by to měli podpořit. Je to důležité. Očekávám, že všichni přijdou,“ řekl premiér.

Tři strany mají ve Sněmovně 108 hlasů. Jeden však bude chybět. Poslanec ANO Jiří Mašek by měl být na dlouho plánované dovolené v Austrálii.

Za to, že pro vládu bude hlasovat všech 15 poslanců ČSSD, se už dříve zaručil šéf klubu Jan Chvojka. Někteří zákonodárci se dříve hlasitě vyslovovali proti koalici s ANO, mezi nimi například bývalý ministr zahraničí Lubomír Zaorálek.

Do Sněmovny dorazí i Zeman



Babišův kabinet bude o důvěru Poslanecké sněmovny žádat ve středu. Lobbovat za něj přijede i prezident Miloš Zeman. Den před tím má ANO a sociální demokracie podepsat koaliční smlouvu.

„Předpokládám, že tu koaliční smlouvu s ČSSD podepíšeme v úterý, podpisy poslanců za ANO i ČSSD už máme. Předpokládám, že bychom měli podepsat i dohodu o toleranci s KSČM,“ řekl novinářům Babiš.

„Je to dohoda o toleranci, není to forma dohody, jako máme s ČSSD. Není tam žádný závazek ani hlasování o těch zákonech. Je to volná dohoda, tolerance. Všichni, kteří nás kritizují, mají možnost odejít z místnosti a umožnit vznik vlády i bez té tolerance komunistů,“ vzkázal Babiš ostatním stranám.