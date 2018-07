Budeme vyvážet víc zboží do Číny, plánuje Babiš

Česká republika by měla rozšířit export do Číny, prohlásil premiér Andrej Babiš (ANO) před odletem do Sofie. V bulharském hlavním městě se v sobotu koná summit zemí střední, východní a jihovýchodní Evropy a Číny ve formátu 16+1. V rámci summitu by se měl Babiš setkat se svým čínským protějškem Li Kche-čchiangem.