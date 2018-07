Karolína Brodníčková, Právo

Premiér Andrej Babiš (ANO) v této souvislosti připomněl, že straníky už partaj na ministerstvech má. „ČSSD má na resortech už devět náměstků, že by měli být nějací další, tak o tom nevím,“ podotkl Babiš s tím, že dosud s ČSSD o jejich požadavku nediskutoval.

Předseda ČSSD Jan Hamáček však toto téma otevřít chce. „Otázka politických náměstků je něco, co přijde na jednání. Dotkli jsme se toho, ale debata o tom nebyla,“ řekl minulý týden Právu.

Babiš přitom politické náměstky na resortech, kteří mohou být maximálně dva, vždy kritizoval a poukazoval na to, že sám nikoho nemá.

Pospíšili si i babišovci

Podle místopředsedy ČSSD Martina Netolického je nabídka pozic ve vedení resortů napříč dvoukoalice pochopitelná. „To je samozřejmost. Myslím, že každá koaliční strana má nárok na to, aby měla své zastoupení na jednotlivých resortech,“ řekl v pondělí Právu.

Pozici náměstka by strana jinými slovy měla získat tam, kde nesedí její ministr. „Tím ale neříkám, že by to měly být trafiky pro nějaké konkrétní osoby či členy stran, měli by to být odborníci, kteří budou nominováni tou kterou stranou,“ doplnil Netolický.

Podle jeho mínění teď v resortech, které ovládají sociální demokraté, mohou proběhnout širší personální změny. „Ministr může navrhnout vládě reorganizaci resortu a předpokládám, že ministři toho možná využijí,“ dodal Netolický.

Ministr práce a sociálních věcí Petr Krčál (ČSSD) už v pondělí první změny představil.

Netajím se tím, že struktura mi příliš nevyhovuje ministr práce Petr Krčál

Jeho politickým náměstkem pro informační technologie, rozpočet a evropské fondy se stal Tomáš Martinec, politickým náměstkem pro zaměstnanost Robin Povšík. Funkci však bude vykonávat pouze dočasně, než ji předá Jiřímu Vaňáskovi. Ten byl náměstkem už v minulosti.

Zřídit chce také tým poradců, který předchozí ministryně Jaroslava Němcová (ANO) zrušila. Na pozice dalších odborných náměstků hodlá Krčál vypsat výběrové řízení. „Netajím se tím, že struktura mi příliš nevyhovuje,“ řekl.

Se změnami však začali i noví ministři za hnutí ANO. Například ministr obrany Lubomír Metnar nelenil a jmenoval svou politickou náměstkyní Kateřinu Suchoňovou, která v době jeho řízení resortu vnitra pracovala jako ředitelka kanceláře ministra.

Na MPO se vrací exministr Havlíček

S personálními změnami začala i nová ministryně průmyslu Marta Nováková (ANO). Bývalý ministr průmyslu a obchodu v Sobotkově vládě Jiří Havlíček (ČSSD) se podle ČTK vrátil na pozici náměstka ministra průmyslu a obchodu, kde před jmenováním ministrem v letech 2014 až 2017 působil, a povede sekci legislativní a provozní.

Ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková.

Na Havlíčkovu hlavu se přitom snesla těsně před volbami kritika zejména od babišovců a KSČM za to, že podepsal memorandum o lithiu. „Já bych si ho tam nevzal, je to rozhodnutí paní ministryně,“ řekl Babiš E15.

Na pozici náměstka sekce technologií 4.0 nastoupil dosavadní předseda Technologické agentury ČR Petr Očko.

Podle náměstka pro státní službu Josefa Postráneckého mají noví ministři do jisté míry svázané ruce.

„Mohou provést změny v pozicích, které jsou pod zákoníkem práce, tedy v případě tzv. politických náměstků, ředitelů kabinetu ministra, poradců a podobně. Pokud by ale chtěli měnit počty takových míst, tak by se musela schválit změna systemizace ve vládě,“ sdělil Právu.

Velké změny jen jedenkrát ročně

Tu však nelze s výjimkou velmi vážných důvodů provést jindy než jednou ročně, a to na rok příští.

„V případě služebních míst se změny během roku vážou pouze na přísné zákonné podmínky, tam nelze jít cestou slučování sekcí,“ dodal Postránecký s tím, že odborné náměstky měnit během roku takřka nelze.

Velkou systemizaci služebních míst by podle Postráneckého mohla nová vláda provést až s platností od 1. ledna 2019.

S legitimací ČSSD sedí například na ministerstvu spravedlnosti náměstek sekce trestní politiky Ladislav Zimmel, na ministerstvu financí v sekci zahraničních vztahů Lenka Dupáková, na zemědělství politický náměstek Pavel Veselý, na obraně v sekci obranné politiky Jakub Landovský nebo na kultuře v sekci živého umění Kateřina Kalistová.

Ve funkci státního tajemníka pro evropské záležitosti je na Úřadě vlády sociální demokrat Aleš Chmelař.

Post politického náměstka na spravedlnosti zastává bývalý poslanec za ČSSD Jeroným Tejc, který však loni na podzim stranu opustil.