Karolina Brodníčková, Právo

Prezident odmítl jmenovat šéfem diplomacie Miroslava Pocheho, resort proto dočasně povede předseda ČSSD a ministr vnitra Jan Hamáček. Je to dobré řešení?

Nezávidím mu to. Na rozdíl od něj jsem si prošel funkci starosty i hejtmana a pořád to není nic v porovnání s funkcí ministra. Jsou to dvě významná ministerstva, navíc jedno musíte vykonávat „uvnitř ČR“ a druhé „vně ČR“. I Jan Hamáček ví, že se to dlouhodobě nedá vést tímto způsobem a že to budeme chtít vyřešit co nejdříve.

Mělo by se to stihnout ještě do vyjádření důvěry vládě 11. července?

Byl bych samozřejmě rád. Musím se odvolat na své dřívější prohlášení, že soc. dem. mají na každý potenciální ministerský post několik kandidátů. Platí to jak o ministerstvu kultury nebo zemědělství, tak i o ministerstvu zahraničních věcí.

Ale proč byste měli ustupovat prezidentovi Zemanovi?

Lidi už „kauza Poche“ nebaví. Konečně po osmi měsících máme jmenovanou vládu, která může získat důvěru. Volali po ní občané, novináři i politologové. Nyní můžeme začít naplňovat náš program a řešit církevní restituce, exekuce, problematiku sucha, dluhové pasti, potravinovou bezpečnosti ale my se zabýváme jedním zástupným problémem s jedním ministerstvem.

Byl bych rád, kdyby Miroslav Poche upozadil své osobní ambice a neposkytoval bojovná mediální prohlášení, aby ujistil veřejnost, že bude ministrem.

To je úkol vedení strany. Pokud je zastáncem nové koaliční vlády, jak sám tvrdí, měl by ji podpořit i z pozice řadového člena strany.

Předseda ČSSD Jan Hamáček a europoslanec Miroslav Poche po setkání s prezidentem Milošem Zemanem (archivní foto)

FOTO: Michal Kamaryt, ČTK

Nebude potom ČSSD vypadat měkce, protože opět ustoupila?

Jde mi o to, aby v Česku vznikla vláda s důvěrou, která bude prosazovat dobrý, v podstatě levicový program. Kdo z toho vyjde měkčí či tvrdší, je nakonec jedno. Lidé ocení práci, ne to, kdo si víc dupe. Ani bývalému premiérovi Sobotkovi nepomohl jeho tvrdý postoj vůči Andreji Babišovi, když ho odvolával z funkce ministra financí.

Kdo by podle vás mohl Pocheho nahradit? Lubomír Zaorálek, kterého jste zmiňoval, to odmítl.

Už jsem zmínil bývalého ministra zahraničí Jana Kohouta, možná bych mohl zmínit – ale prosím, aby se na mě ti lidé nezlobili za takový „polibek“ – pana Aleše Chmelaře, který je státním tajemníkem pro evropské záležitosti na Úřadu vlády, mohl by to být Lukáš Kaucký, bývalý náměstek na ministerstvu zahraničí. V ČSSD je řada schopných lidí.

Co říkáte na to, že Poche bude v resortu politickým tajemníkem?

Znáte Švejka? „Von je jak nějakej Boušek z Libně. Osmnáctkrát ho vyhodili od Exnerů a takovej byl vytrvalej, že by se mohl stát ministrem nebo poslancem.“

Není vám divné, že se pozornost prezidenta zaměřila jen na Pocheho? Média nyní řeší, jestli ministryně spravedlnosti Taťána Malá opisovala ve své diplomové práci, ministr dopravy Dan Ťok (oba ANO) zase neuspěl s tendrem na mýto.

I já jsem se poměrně ostře vymezil vůči ministru Ťokovi, právě proto, že naprosto nezvládl koordinaci stavebních prací a vytvořil z českých silnic a dálnic jedno velké parkoviště. Nedokázal za celou dobu pohnout se systémem elektronického mýtného. Věcí by se našla celá řada. V případě paní Malé nejsem seznámen s podrobnostmi, nechci hodnotit, zda opsala většinu své práce, nebo její část. Ale má-li vládnout profesionální vláda, je potřeba, aby lidé věděli, jací jsou její členové.

Ministry za ČSSD za profesionály považujete?

Hlasoval jsem pro návrh nominantů, který Hamáček předložil. Už tehdy jsem ale řekl, že si dovedu představit, že pokud by byli naši kandidáti nepřijatelní pro předsedu vlády nebo pro KSČM, nebo pro prezidenta, nebo kdyby si sami své angažmá rozmysleli, tak ČSSD má řadu odborníků, kteří by je s ohledem na svou profesní zkušenost mohli nahradit.

Není možné nebrat ohledy na koaličního partnera ANO nebo KSČM, která chce vládu tolerovat, nebo nebrat ohledy na vzkazy vysílané z Hradu.

Takže jste od začátku počítali s tím, že se seznam kandidátů může upravit podle toho, jak se bude líbit?

Mohu mluvit jen sám za sebe. Chápu, že se to některým kolegům nemusí líbit, protože si myslí, že v politice se mají ukazovat ramena. Já se vždycky snažil dosáhnout kompromisu a o tom politika je. Když jsme se v kraji bavili o radě, tak bylo přece jasné, že musí dojít ke shodě všech, kteří o ní budou hlasovat. Není možné nebrat ohledy na koaličního partnera ANO nebo KSČM, která chce vládu tolerovat, nebo nebrat ohledy na vzkazy vysílané z Hradu.

Předpokládám, že kdyby soc. dem. měla tak ostré výhrady k některým Babišovým ministrům, tak bychom si byli schopni prosadit, že by ti lidé navrženi nebyli.

Vy jste řekl, že do vlády nechcete, že se chcete věnovat záchraně ČSSD. Tím, že se předseda Hamáček stal ministrem, tak vám práce začíná. Co chcete dělat?

Chci začít otevírat Lidový dům. Obklopuji se týmem lidí, kteří mají zájem zlepšit naše odborné zázemí. Chceme mít odborné mluvčí pro jednotlivé resorty. Rozhodně se budeme chtít vyjadřovat k ministerstvům, která nejsou obsazena soc. dem. Ale nebude to stínová vláda. A hlavně jezdím po celé republice a mluvím s našimi členy, kterým teď dlouho nikdo nenaslouchal.

Na sjezdu jste také slibovali zlepšení komunikace s voliči. Zatím žádnou změnu nevidím.

To s vámi souhlasím. Teď ta hlavní tíha komunikace bude na našich ministrech. Musí najít témata, která budou zajímavá a která budou umět pojmenovat a problémy řešit. Proto chci vytvořit odborné komise, aby na to nebyli sami a mohli se opřít o odborná stanoviska.

Vy jste se prvním místopředsedou ČSSD stal poté, co jste tvrdil, že jste očištěn v kauze Lipno. V ní jste coby hejtman Jihočeského kraje hlasoval o odměnách manažera tamních nemocnic Martina Bláhy, ačkoliv jste si od něj nechal stavět chalupu. Podle ČT bylo podezření ze spáchání přestupku z neoznámení střetu zájmů promlčeno. Nedá se tedy říci, že byste byl policií očištěn.

Jsem velmi zklamán přístupem ČT a jejího pořadu Reportéři. Nectí pravidla slušnosti a novinářské práce. Pan redaktor mě požádal o písemné zodpovězení otázek, já na ně odpověděl, a přesto měl potřebu mě s kamerou pronásledovat. Jako politik musím snést větší míru zájmu, ale tohle beru jako nefér jednání.

K meritu věci říkám, že jsem z toho neměl radost, když mi správní orgán řekl, že to podezření nebude moci věcně posoudit, protože je to promlčeno. Obával jsem se, že jakýkoliv kritik, nebo kdokoliv, kdo bude chtít plivnout, to posoudí tak, že se přestupek stal. Já si roční promlčecí lhůtu nevymyslel. Ale vyvozovat z toho, že se přestupek stal, je nefér.

Předseda ČSSD Jan Hamáček (vpravo) a místopředseda Jiří Zimola po schůzce s prezidentem (archivní foto)

FOTO: Petr Hloušek, Právo

Nelitujete toho, že jste při hlasování ostatním členům rady neřekl o svém vztahu s Bláhou?

Učinil jsem dotaz na právní oddělení krajského úřadu, zda smlouvu s panem Bláhou a to, že jsem mu zaplatil zálohu ze svého účtu, mám uvést do kolonky v majetkovém oznámení, a bylo mi řečeno, že ne, že tam žádný závazek není.

Vycházel jsem z toho, že nemám-li tuto povinnost v majetkovém přiznání, tak nemohu být podjatý ani v hlasování, kde rozhoduje kolektivní orgán. Ubezpečuji, že policie, která se tím zabývala, zhodnotila jistě všechny aspekty, a věc odložila. Tím je pro mě celá záležitost vyřízená.