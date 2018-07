Novinky

V diskusi došlo i na výhrady Pirátů vůči Pochemu a na Michálkův dopis, ve kterém upozorňoval, že Poche je vrostlý do struktur na pražském magistrátu. Zmíněno bylo, že na konci dopisu zopakoval výhrady proti Andreji Babišovi kvůli jeho trestnímu stíhání.

V tu chvíli Faltýnek vyletěl jako čertík z krabičky a vyjel na Michálka. „Zatím jste neprosadili nic. Vy neprosadíte nikdy nic. Nemáte podporu.“ A dal jim žoviálním způsobem radu, že kdyby jen nekritizovali a přišli a slušně požádali, taky by to bylo jiné. Když mu na to Michálek chtěl odpovědět, tak mu řekl, aby mu neskákal do řeči a nechal ho domluvit, přičemž se o něj otřel jako o hocha bez zkušeností.

Michálek se slušností moc nepochodil



Michálka pak nenechal mluvit vůbec, i když ho k tomu opakovaně vyzýval moderátor. Faltýnek se hájil slovy: „Jsem emoční člověk. Říkáte nesmysly a lži. Zatím jste neprosadili nic. My jsme prosadili vše, co jsme potřebovali, zvýšili jsme důchody.“

Michálek reagoval slovy: „K té aroganci, pan Babiš, který nám říká kluci, se na nás utrhuje.” V další diskusi ironicky řekl: „Nevím, jestli se k tomu mohou vyjadřovat, když je mi jen 29 let.“

Jaroslav Faltýnek

FOTO: Milan Malíček, Právo

Pak několikrát nachytal Faltýnka na drobných neznalostech a přiznal, že otázce ČEZ nerozumí.

Hádka pak ještě jednou rozhořela, když Michálek zmínil, že média patřící Babišovi, která jsou ve svěřeneckém fondu, o aktivitě Pirátů neinformují a že počet negativních zpráv o Babišovi je mnohem nižší, než byl. Na rozdíl od Michálka Faltýnek opět neudržel nervy na uzdě a obvinil ho ze lži a nepravdivě tvrdil, že Babiš média koupil ještě před tím, než vstoupil do politiky. Moderátor se Michálka zastal.