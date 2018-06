Novinky

„Byl předběžný seznam, kde nebyl uveden žádný ministr zahraničí, a druhý v podstatě dopis pana premiéra Babiše, kde mně navrhoval dva ministry zahraničí. Nejprve Miroslava Pocheho, a v případě, když ho nepřijmu, tak navrhoval pana Jana Hamáčka. Tomuto druhému návrhu jsem, jak víte, vyhověl,“ prohlásil Zeman.

Babiš dosud odmítal konkrétně odpovědět na otázku, zda, případně kdy oficiálně navrhl Zemanovi na post ministra zahraničí šéfa ČSSD Hamáčka místo Pocheho. Opakovaně tvrdil, že odeslal jediný seznam, na kterém figurovalo jen Pocheho jméno.

Toto vysvětlení ale vzbuzovalo pochybnosti, neboť pokud by Hamáčka oficiálně nenavrhl on, musel by ho prezident jmenovat o své vlastní vůli, což by bylo flagrantním porušením Ústavy ČR. Hamáček řekl, že při jmenování vlády ústava porušena nebyla.

Z prezidentových slov tak vyplývá, že Babiš před Zemanem ustoupil a dal mu na výběr mezi Pochem a Hamáčkem. Zeman už dlouho dopředu vyjadřoval vůči Pochemu výhrady s poukazem na jeho údajně příznivý postoj k migrantům či údajnému zapojení do korupce.

„Dejte Malé šanci”



Zeman se také zmínil o nové ministryni spravedlnosti Taťáně Malé (ANO), o jejíž kompetenci se krátce po jejím jmenování živě debatuje. Prezidenta však výměna šéfa justice potěšila.

„Na paní Malou jsou různé mediální útoky, ale myslím si, že je třeba jí dát šanci. Pan Pelikán se vůči prezidentovi nechoval kolegiálně. Mně to bylo líto,“ uvedl s narážkou na kauzu ruského hackera Jevgenije Nikulina, kterého bývalý ministr spravedlnosti Robert Pelikán navzdory tlaku Hradu vydal do USA a ne do Ruska.