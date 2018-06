Oldřich Danda, Právo

Šlechtová v úterý na tiskové konferenci uvedla, že ministerstvo obrany je v rozkladu kvůli klientelistickým sítím, do kterých je zatažena řada úředníků, tajné služby spolu bojují a její protikorupční tažení se nelíbilo hodně vysoce postaveným politikům a zbrojařům, a proto musela skončit.

„Mé protikorupční tažení vadilo hodně lidem, společnostem, politikům. A tady vidíte, jak končí ten, kdo se snaží prosadit, za co kandidoval,“ řekla Šlechtová v narážce na protikorupční předvolební rétoriku hnutí ANO.

Ministerstvo prý po Martinu Stropnickém (ANO) zdědila v tristním stavu. „Vojáci si kupovali sami ponožky, maskáče, neměli žádné balistické vesty. Vedla se a stále se vede válka mezi tajnými službami,“ vypočítávala nepravosti Šlechtová.

Trestní oznámení v mašličkách

Stropnickému to podle svých slov nevyčítá, protože obrana se s klientelismem potýká už mnoho let. Jaké tajné služby a jak spolu bojují, už ministryně nekomentovala.

„Problémem ministerstva je klientelismus a klientelistické sítě, které sahají hodně vysoko i hodně nízko, je v nich zapojeno i hodně zaměstnanců ministerstva obrany, spousta společností a spousta politiků,“ řekla ministryně bez dalších podrobností.

Premiér Andrej Babiš (uprostřed) při uvedení Karly Šlechtové do úřadu ministerstva obrany 13. prosince 2017. Vlevo je bývalý ministr obrany Martin Stropnický.

FOTO: Petr Horník, Právo

Dodala, že se jí dařilo tyto vazby přetrhávat, a kvůli tomu musí skončit. „Stojím tu před vámi jako ministryně obrany v demisi, která zítra nebude jmenovaná, aby nemohla pokračovat v přetrhávání pavučin. A je jich tady takové množství, že si to neumíte představit,“ poznamenala Šlechtová.

Premiér Andrej Babiš nechtěl slova Šlechtové, že ji znovu do vlády nenavrhl kvůli tomu, že vadila vlivným lidem, komentovat. Slova o válce v tajných službách odmítá.

„To je nesmysl. Žádné zpravodajské služby tady neválčí. Nevím, jak na to paní ministryně přišla,“ řekl Právu.

Chyby nepřipouští

Ministryně nepřipouští, že by udělala sama nějaké chyby, a negativní zprávy, které se o ní objevily, považuje za mediální lynč. Za účelovou označila např. informaci, že by se měla stát velvyslankyní v Japonsku. „To byla taková účelovka, kdy začala proti mně mediální kampaň. Chtěli vystřelit Šlechtovou nejlépe na Mars. Bylo to takové štípnutí, abych si uvědomila, že někomu šlapu do vosích hnízd,“ podotkla.

Novým ministrem obrany stane se Lubomír Metnar (za ANO), končící ministr vnitra. Podle Šlechtové na něj čeká řada těžkých rozhodnutí např. u velkých zakázek.

Na obraně vojenská policie např. vyšetřuje miliardové nákupy radarů MADR a vrtulníků. „Novému ministrovi předám v mašličkách seznam trestních oznámení, protože jsou věci, které by měl vědět,“ řekla ministryně.

Proti korupci na obraně chce Šlechtová podle svých slov bojovat i jako poslankyně. „Budu nadále monitorovat kroky ministerstva obrany v boji proti korupci, nekalým praktikám a stříháním pavučin, kterých jsem rozstříhala hodně,“ dodala.