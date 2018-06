zpe, Novinky

„No jasně,“ odpověděl europoslanec Poche na dotaz Novinek, jestli pořád věří, že se stane ministrem zahraničí.

Podobně reagoval i na otázku Českého rozhlasu, který se Pocheho ptal, zda se stane ministrem zahraničí. „Pravděpodobně ano,“ reagoval Poche.

Situace je ale tak trochu patová. Premiér Andrej Babiš (ANO) sice Pocheho na post ministra zahraničních věcí navrhl, Zeman ho ale podle dosavadních vyjádření jako člena vlády nejmenuje. Černínský palác by měl dočasně řídit předseda soc. dem. Jan Hamáček.

Varianty, jak by se Poche mohl stát ministrem, jsou tři. Diplomacii bude dočasně šéfovat Hamáček a sociální demokraté budou několik týdnů či měsíců přemlouvat Zemana, aby Pocheho nakonec jmenoval.

Druhou možností je, že premiér Babiš podá na Zemana kompetenční žalobu a prezident by tak nakonec musel ustoupit a Pocheho jmenovat. Taková varianta ale není moc pravděpodobná, protože Babiš má se Zemanem dlouhodobě nadstandardní vztahy a nechtěl by s ním jít do konfliktu.

Třetí variantou je, že Zeman Pocheho jednoduše ministrem jmenuje.

Sám Poche nechtěl říci, na základě čeho věří, že se nakonec stane ministrem. „Především ČR nemůže být bez ministra zahraničních věcí. Ale jak se situace vyvine, je složité předvídat i ve světle toho, co se děje poslední dva týdny,“ napsal Novinkám.