Jan Martinek, Právo

Dá se předpokládat, že se oba návrhy dostanou na jednání Sněmovny po prázdninách. O obou se už teď bouřlivě debatuje, ale novela ve prospěch homosexuálů, kterou v pátek podpořila vláda, má tentokrát velkou šanci projít. [celá zpráva]

Předloha, kterou podepsalo 46 poslanců napříč spektrem (kromě ODS, KDU-ČSL a SPD) a vláda ji posvětila, má za cíl zrovnoprávnit svazky stejnopohlavních dvojic na úroveň manželství. Tisíce těchto párů v Česku uzavřely registrované partnerství, které je uzákoněno od roku 2006.

Měli by také nárok na vdovský a sirotčí důchod, na změnu jména a obřad. Institut registrovaného partnerství by se zrušil. František Kopřiva (Piráti)

„Jedná se o technickou novelizaci občanského zákoníku, kde by se změnila definice manželství. Svazek muže a ženy by se změnil na svazek dvou osob,“ řekl Právu Pirát František Kopřiva, který je jedním z předkladatelů. „Umožnilo by to tak uzavřít manželství všem osobám, i stejnopohlavním párům,“ dodal.

Gayové a lesby by měli podle něj tak například nárok na adopci dětí, ale i osvojení biologického dítěte jednoho z partnerů z předchozího vztahu, což dnes není legální. „Měli by také nárok na vdovský a sirotčí důchod, na změnu jména a obřad. Institut registrovaného partnerství by se zrušil,“ uvedl Kopřiva.

Lidovci chtějí muže a ženu do Ústavy

V Česku jej uzavřely od roku 2006 bezmála tři tisíce párů, zhruba patnáct procent z nich se ale rozchází. Podle novely by nynější registrovaní partneři mohli uzavřít manželství, aniž by partnerství museli rušit.

Homosexuálním párům přiznal možnost osvojit si dítě Ústavní soud verdikty v roce 2016 a 2017. V prvním případě šlo o individuální osvojení, loni se rozhodnutí týkalo dvou cizinců, kteří si nechali v USA odnosit dítě náhradní matkou. Ústavní soud jim oběma přiznal právo být zapsán v rodném listu.

Poslankyně ČSSD Alena Gajdůšková Právu sdělila: „Jak je dnes zakotveno manželství v občanském zákoníku, je dobře a mělo by to tak zůstat. Jsem však pro to, abychom stejnopohlavním párům zajistili právní ukotvení jejich soužití včetně adopce dětí, když je jeden z nich biologickým rodičem.“

Proti iniciativě se postavila KDU-ČSL, která chce v reakci vetknout do Ústavy, že manželství je svazkem muže a ženy. „Iniciativa má za cíl pouze zdůraznit, že v dnešní relativizaci hodnot vnímáme manželství jako unikátní svazek muže a ženy,“ řekl Právu místopředseda KDU-ČSL Jan Bartošek. „Další přesah do praxe by to nemělo,“ dodal.

„Manželství je svazek muže a ženy. Jakékoliv jiné svazky, a tím je nijak nezpochybňuji, bychom neměli nazývat manželstvím,“ sdělil k návrhu předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek.

Piráti vnímají návrh lidovců jako účelovou protiakci, nezdá se jim, že KDU-ČSL chce měnit ústavní pořádek. „Je to mediální protiútok. Chápu, že se jim náš návrh nelíbí, ale zasahovat kvůli tomu do Ústavy je podle mě nehoráznost,“ řekl Právu poslanec Kopřiva.

Čižinský svůj podpis odvolal

Lidovecká iniciativa však vyvolává mezi poslanci vášně, a to i uvnitř samotného poslaneckého klubu KDU-ČSL. A to kvůli poslanci a starostovi Prahy 7 Janu Čižinskému, který v klubu nyní působí jako nestraník: má pozastavené členství, protože do komunálních voleb vede konkurenční hnutí Praha sobě.

Čižinský lidovecký návrh nejprve podepsal a posléze odvolal, dokonce deklaroval, že pro něj nejspíš nebude hlasovat. „Podcenil jsem, že návrh bude vnímán v symbolické rovině jako útok proti lidem, kteří chtějí vytvářet rodiny se stejným pohlavím obou rodičů. Podcenil jsem také, že pod návrh se podepíší lidé, s jejichž chápáním hodnot hluboce nesouhlasím,“ uvedl v prohlášení.

Myslím si, že manželství si zaslouží ústavní ochranu. Svazek muže a ženy je jediná přirozená cesta, kterou se rodí děti. předseda STAN Petr Gazdík

„Pokud může návrh zákona napomáhat útokům na jiná partnerství, takovou změnu Ústavy nepodporuji a nebudu pro ni hlasovat,“ napsal Čižinský. Spekulovalo se, že svůj podpis odvolal na nátlak ostatních členů hnutí Praha sobě, které se prezentuje jako velmi liberální.

Podle Bartoška Čižinský věděl, co podepisuje. „Zcela dobrovolně připojil svůj podpis a pak jej škrtl. Je to jeho svobodné rozhodnutí,“ řekl Právu.

Lidovecký návrh podepsal i předseda STAN Petr Gazdík. „Myslím si, že manželství si zaslouží ústavní ochranu. Svazek muže a ženy je jediná přirozená cesta, kterou se rodí děti,“ řekl Právu.

Zároveň však uvedl, že bude v prvním čtení hlasovat pro návrh pirátů a ANO. „Chci, aby o tom ve druhém čtení proběhla diskuse. Jsou tam některé nezodpovězené otázky. Zásadní problém pro mě je, že někdo říká, že osoby stejného pohlaví mají mít děti, ale zapomíná se na právo dětí mít mámu a tátu,“ dodal Gazdík.

Naopak jeho poslanecký kolega ze STAN Jan Farský vrtí nad iniciativou lidovců hlavou. „Nevidím důvod, proč zasahovat do Ústavy. Je to reakce na pirátský návrh a reaktivní návrhy nemám rád,“ řekl Právu. Stejně tak mu nesedí ani novela pirátů. „Jsem spíš konzervativní. Manželství jako pojem je holt vyhrazen ženě a muži,“ uvedl.