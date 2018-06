rap, Novinky, Právo

Před místy dálničních omezení se zejména v době ranní a odpolední dopravní špičky tvoří dlouhé kolony. Jakákoliv nehoda pak mívá na plynulost dopravy fatální vliv. Řidiči si nepomohou, ani když se pokusí sjet z dálnice a vydat se do metropole jinudy. Objízdné trasy jsou často rovněž přeplněné, případně na nich také probíhají opravy.

Nejstarší tuzemská dálnice se momentálně opravuje mezi 11. a 17. kilometrem. Další omezení čeká na řidiče u Ostředka na Benešovsku. Celkem budou o prázdninách na dálnici D1 mezi Prahou a Brnem probíhat opravy na sedmi úsecích.

Kolona před omezením na 17. kilometru na D1

FOTO: ŘSD

Až do října se bude opravovat dálnice D11 od sjezdu z okruhu k exitu na 8. kilometru. Příští rok by se měl stejný úsek opravovat ve směru do Prahy.

Tato uzavírka v kombinaci s rekonstrukcemi na D10 a dlouhodobou uzavírkou železničního nadjezdu v Lysé nad Labem komplikuje dopravu v celém severovýchodním perimetru metropole, neboť řidiči, kteří byli zvyklí si cestu mezi D10 a D11 zkracovat tím, že se vyhnou Praze, narazí na silnicích nižších tříd na mnohakilometrové objížďky a další uzavírky.

Pozitivem je, že již skončila oprava D10 u Staré Boleslavi. V létě se začnou opravovat úseky Tuřice-Benátky nad Jizerou a rovněž Radonice-Svémyslice.

Komfortní situace není ani na příjezdu do Prahy po dálnici D8, kde komplikuje dopravu zúžení kvůli opravě mostu u Zdib.

Bourání poloviny dálničního mostu přes silnici I/9 u Zdib.

FOTO: Novinky

Aby byl výčet úplný, je třeba zmínit rekonstrukci plzeňské dálnice D5 v úseku mezi sjezdem z Pražského okruhu a 5. kilometrem.

Opravy mostů a místních komunikací ve středních Čechách



Nejhorší je situace v oblasti Praha-východ, na Kutnohorsku a Benešovsku, kde se opravuje a bude ještě víc opravovat na mnoha místech najednou.

„Podél rekonstruované D1 bude situace asi nejvyhrocenější. Na této hlavní české dopravní tepně je už nyní podstatným způsobem omezen provoz, souběžně s tím probíhá neplánovaná havarijní oprava mostu v Kamenici na staré benešovské a rekonstrukce mostu v Davli,“ uvedla mluvčí Středočeského kraje Helena Frintová.

Podle odhadů kraje by bylo na opravy všech poškozených úseků regionálních silnic potřeba asi 80 miliard korun, což kraj nemá. Ročně dává z rozpočtu kolem 1,8 miliardy.

Ilustrační foto

FOTO: Petr Horník, Právo

Na léto plánují silničáři na Benešovsku například opravu mostu na silnici II/125 ve Vlašimi, rekonstrukci mostu přes potok v obci Bílkovice nebo mostu ve Všeticích. Stavět se také bude okružní křižovatka v Týnci nad Sázavou na silnici II/106.

Komplikace i v železniční dopravě



V okolí Prahy se musí opravit silnice v Hradištku, mezi Babicemi a Radějovicemi nebo v Černošicích, kraj dál naplánoval rekonstrukce mostů v Radonicích, Zvánovicích, Mirošovicích či v Kamenném Přívozu a v Nučicích, kde začnou práce v červenci. K tomu ještě tento měsíc začnou práce na opravě mostu přes železnici v Říčanech, které by měly trvat do konce října. To se dotkne i dopravy na trati, kde budou muset mít vlaky výluku, a nejvíce se to projeví během letních prázdnin. Most bude podle mluvčí Říčan Kateřiny Lauerové uzavřen pro auta a zachován bude jen průchod pro pěší.

Na Kutnohorsku od července začne oprava mostu v obci Perštejnec, od srpna v Kozohlodech, Malenovicích nebo v Petrovicích. Do srpna tohoto roku bude ještě uzavřen most v obci Kamenné Mosty. Na Kolínsku musí řidiči počítat s omezením provozu na dálnici D11 kvůli opravě mostu přes dálnici u Poříčan. Od srpna se má opravovat most v Molitorově a Libenicích, do konce roku by měl být uzavřen i most ve Starém Kolíně.

Ušetřeno objížděk není ani Příbramsko. Od července do října by měl být uzavřen most v Havírně, opravy se nevyhnuly ani mostu v Počepicích, na Dobříši na silnici II/114 a v Bratkovicích se zavře most od srpna. V Berouně začala rekonstrukce silnice II/605, od července začne oprava mostu v Broumech.

Od srpna se také počítá s uzavírkou mostu za Chrástem na Nymbursku a mostu na silnici II/330 v Nymburce, kde je navíc od loňska uzavřená lávka pro pěší přes Labe. Dlouhodobě je také uzavřený přejezd přes železnici v Lysé nad Labem. V polovině července by měla začít rekonstrukce mostu přes meliorační strouhu v obci Husí Lhota na Mladoboleslavsku.