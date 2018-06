Kristýna Léblová, Novinky

Zatímco vlaky po mostě jezdí, lávky po stranách mostu zkorodovaly do té míry, že nejsou bezpečné. Lidé, kteří se chtějí pěšky dostat na druhý vltavský břeh, musí využít přívoz, u nějž se však často tvoří fronty.

Technická správa komunikací lávky opravuje a práce prý postupují tak dobře, že by se původní termín na konci září mohl o něco posunout a že by se přes most mohlo znovu chodit už krátce po prázdninách.

„V letošním roce opravíme pouze tu jednu lávku, abychom usnadnili spojení mezi Výtoní a Smíchovem. Opravu té druhé zvažujeme,“ řekla Novinkám mluvčí TSK Barbora Lišková.

Některé části mostu už neplnily nosnou funkci.

FOTO: archit TSK

Váhání s opravou druhé lávky vyplývá z toho, že Správa železniční dopravní cesty (SŽDC), která se o most stará, přišla s nápadem stavbu kvůli špatnému technickému stavu zbourat. [celá zpráva]

Přesto je podle Liskové investice do lávek – stávající práce by měly přijít na 12 miliónů korun – stále výhodná, protože příprava bourání mostu je proces na několik let.

Koroze už byla neúnosná.

FOTO: Novinky

Čištění pískem

Ocelová konstrukce má závažné defekty. V některých místech je koroze taková, že prvky nemohou být nosné a musí být vyměněny. Ty části, které jsou ještě použitelné, TSK čistí. Ale nikoliv vodou, nýbrž pískem, protože barva je jedovatá a nesmí se dostat do vody.

Práce probíhají na třech stanovištích, aby nebyla zatížena celá lávka. Vše je schované pod plachtami – právě proto, aby nic nespadlo do vody. Na smíchovské straně je k vidění oranžový stroj, který slouží jako kompresor vyrábějící vzduch na čištění pískem.

Zajímavostí je, že zařízení používající písek umí špinavý použitý písek opět nasát zpět do stroje a použít opakovaně.